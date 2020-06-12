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12.06.2020 14:39
Рубрика: Экономика

Опубликована карта выхода российских регионов из режима ограничений

Текст: Ольга Игнатова
На сайте стопкоронавирус.рф появилась интерактивная карта, на которую нанесены этапы выхода регионов из введенных для предотвращения распространения коронавируса ограничений.
Фото: Артем Геодакян/ТАСС Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Как видно из карты, большинство регионов сейчас находятся на первом этапе. Там разрешены прогулки и занятия спортом на улице, работа небольших магазинов и объектов сферы услуг. Например, на первом этапе находится Московская область.

На На втором этапе снятия ограничений находятся Краснодарский край, Москва, Тюменская, Мурманская и Омская области, Карелия и Калмыкия. Здесь уже заработали большие магазины и начинают открывать организации образования.

Фото: Денис Абрамов/РИА Новости
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К третьему этапу снятия ограничений в конце мая перешел Сахалин. На острове открываются кафе и рестораны, торговые центры, библиотеки и музеи. На каждом из этапов главы регионов могут принимать решения о конкретных мероприятиях.

Карта очень удобна в использовании. Кликнув на интересующий регион, пользователь сможет быстро понять, какие ограничения там уже отменили, а какие еще действуют.

Ранее Роспотребнадзор подготовил и направил в регионы рекомендации по снятию ограничений, введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции. Методика включает в себя оценку таких параметров, как коэффициент распространения инфекции, вычисляемый как среднее количество людей, которых инфицирует один больной до его изоляции, свободный коечный фонд и охват тестированием.

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