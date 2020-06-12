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12 июня 2020 г.

Указ губернатора Оренбургской области от 12 июня 2020 года № 264-ук "О внесении изменений в указ Губернатора Оренбургской области от 17.03.2020 № 112-ук"

1. Внести в указ Губернатора Оренбургской области от 17.03.2020 № 112-ук "О мерах по противодействию распространению в Оренбургской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)" (в редакции указов Губернатора Оренбургской области от 23.03.2020 № 132-ук, от 27.03.2020 № 152-ук, от 27.03.2020 № 155-ук, от 31.03.2020 № 158-ук, от 04.04.2020 № 159-ук, от 09.04.2020 № 168-ук, от 11.04.2020 № 169-ук, от 14.04.2020 № 175-ук, от 18.04.2020 № 183-ук, от 23.04.2020 № 191-ук, от 30.04.2020 № 203-ук, от 10.05.2020 № 209-ук, от 17.05.2020 № 224-ук, от 19.05.2020 № 231-ук, от 30.05.2020 № 246-ук, от 06.06.2020 № 258-ук) следующие изменения:

абзац первый пункта 3 указа изложить в новой редакции:

"3. Приостановить с 28 марта по 21 июня 2020 года на территории Оренбургской области работу:";

абзац первый пункта 5 указа изложить в новой редакции:

"5. Приостановить с 28 марта по 21 июня 2020 года продажу напитков на розлив в объектах розничной торговли на территории Оренбургской области.";

пункт 7 указа изложить в новой редакции:

"7. Приостановить с 28 марта по 21 июня 2020 года бронирование мест, прием и размещение лиц в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), гостиницах, расположенных на территории курорта местного значения "Соленые озера", а также в иных пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), расположенных на территории Оренбургской области.";

пункт 21 указа дополнить абзацем следующего содержания:

"организовать работу с организациями социального обслуживания по поэтапному снятию режима изоляции с 18 июня 2020 года.".

2. Указ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Д.В.Паслер



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