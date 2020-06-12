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12.06.2020 16:54
Рубрика: Власть

Песков назвал силу народа России

Текст: Кира Латухина
Сила народа России в его душе, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопросы участников движения "Юнармия".

"Сила российского народа в русской душе, - сказал Песков. - Причем я не говорю только о русских, потому что российский народ - многонациональный и многоконфессиональный. В этом тоже наша сила".

Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
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Представитель Кремля добавил, что сила также и в готовности народа к подвигу, в доброте и патриотизме. "Российский патриотизм, особенно в последние годы - это очень хорошая и положительная характеристика наших людей, которая идет нам только в плюс", - считает Песков.

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