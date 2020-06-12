Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Текст:   Марина Трубилина 
15:28 12.06.2020

Пленум ВС РФ скорректировал норму о договорах в пользу арендодателей

Спорное положение, которое могло повлиять на отношения арендаторов с арендодателями, отредактировал в окончательном тексте своего постановления пленум Верховного суда РФ.
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

В конце мая пленум ВС обсуждал проект постановления о применении положений Гражданского кодекса о прекращении обязательств. Одним из пунктов предусматривалось, что если возникшие после заключения договора чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства, риск наступления которых не несет ни одна из сторон (в том числе связанные с решением органов власти), влекут объективную невозможность исполнения, но носят временный характер, то каждая из сторон в случае утраты интереса вправе отказаться от договора - в частности, в случаях, когда эти обстоятельства привели или очевидно приведут к существенной просрочке.

Фото: iStock
Предприниматели смогут сэкономить на штрафах, платежах и аренде

Против этого положения выступил Российский совет торговых центров, который направил письмо председателю Верховного суда с просьбой исключить это положение из документа. Он указал, что недавно принятым "антикризисным" законом были урегулированы отношения арендаторов и собственников недвижимости. После широкого обсуждения с бизнес-сообществом в законе был прописан "компромиссный" вариант - договоры аренды разрешили расторгать, но только малому и среднему бизнесу из наиболее пострадавших отраслей экономики, до октября нынешнего года и лишь в случае, если владелец недвижимости не соглашается снизить арендную плату.

Были приняты конкретные решения, четко определившие критерии, при которых возможен отказ от договора в условиях введения ограничений на период борьбы с коронавирусной инфекцией, отмечают в РСТЦ. Предлагавшаяся же в постановлении пленума норма, по мнению владельцев торговых площадей, существенно расширяла возможности арендаторов на отказ от договоров и противоречила логике принятого закона.

В итоговой редакции постановления, принятой в пятницу пленумом ВС, спорный пункт был изменен. "Наступление обстоятельств непреодолимой силы само по себе не прекращает обязательство должника, если исполнение остается возможным после того, как они отпали", - говорится в окончательном тексте. При этом сторона освобождается от возмещения убытков или уплаты другой стороне неустойки и иных санкций, вызванных просрочкой исполнения обязательства ввиду непреодолимой силы.

Договор может предусматривать специальные правила о прекращении обязательств на случай возникновения обстоятельств непреодолимой силы, например об автоматическом прекращении договорных отношений при наличии таких обстоятельств либо об их прекращении по истечении определенного срока с момента возникновения обстоятельств, указывает пленум ВС.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
Верховный суд разрешил гражданам не платить налоги с прощеных долгов

В окончательной редакции пункт постановления никак существенным образом не меняет текущее положение дел, говорит президент РОО "Право на защиту" юрист Андрей Тютюнин. Постановление говорит о том, что обязательство должно быть исполнено в том объеме, в котором оно установлено договором, и ограничения в работе бизнеса, связанные с коронавирусом, на условия исполнения самого обязательства не влияют. "Но данные ограничения влияют на ответственность предпринимателя за неисполнение или ненадлежащее исполнение основного обязательства, - говорит юрист. - Ответственностью является неустойка, пени, штрафы и убытки. Применительно, например, к аренде, ситуация выглядит так: арендную плату арендатор заплатить все равно должен, но неустойки и штрафы за несвоевременную оплату аренды можно будет не платить". Такое правило и так было установлено в Гражданском кодексе, но редко применялось судами. Теперь Верховный суд прямо указал, что в текущей ситуации данный пункт применяться должен, чем устранил неопределенность в вопросе. "Более ранний вариант постановления выглядел более оптимистичным для многих предпринимателей", - отмечает Тютюнин.

"Очевидно, что ссылка на форс-мажорные обстоятельства для расторжения договора аренды в одностороннем порядке была способом обойти закон, подписанный президентом", - подчеркивают в РСТЦ. Теперь формулировка изменилась - наступление обстоятельств непреодолимой силы само по себе не прекращает обязательство должника, если исполнение остается возможным после того, как они отпали. "Это справедливо, потому что 1 июня в Москве, а позднее и в других ргионах России, открылись торговые центры. Число посетителей ТЦ постоянно растет и приближается к допандемическому уровню. Отрасль постепенно восстанавливается", - говорит управляющий директор РСТЦ Олег Войцеховский.

Сейчас читают

Ипотека
11.06.2020

Правительство проработает вопрос расширения программы льготной ипотеки

Правительство проработает вопрос расширения программы льготной ипотеки

Вопрос расширения программы льготной ипотеки будет проработан правительством РФ. Об этом сказал первый вице-премьер Андрей Белоусов. "Программа, как мы видим, оказалась достаточно успешной", - отметил он

Жилищное право
10.06.2020

Иностранцы смогут перевезти родственников в РФ

Иностранцы смогут перевезти родственников в РФ

Все иностранные собственники жилья в РФ смогут быть принимающей стороной и предоставлять свое жилье для фактического проживания другим иностранным гражданам. Это облегчит жизнь иностранцев в России, которые хотели бы воссоединиться с семьей

Жилая недвижимость
09.06.2020

Как в Подмосковье помогают решить квартирный вопрос семьям с детьми

Как в Подмосковье помогают решить квартирный вопрос семьям с детьми

Подмосковная программа льготной ипотеки для семей, в которых в этом году родится первый ребенок, продлится три года. За это время ее обладателями станут около 1,5 тысячи семей. Расскажем, как получить ее