Почему в одной семье один человек может заболеть COVID-19, а его родные нет

Хотя вирусные инфекции и передаются контактно-бытовым путем, но зачастую люди, проживающие совместно с заболевшим COVID-19, не заражаются. Почему так происходит? У них очень сильный иммунитет? Или уже переболели коронавирусом без симптомов?

Как рассказала в интервью "Российской газете" замдиректора ФГБУ "НМИЦ кардиологии" Минздрава России (Чазовского кардиоцентра), профессор Нана Погосова, для ученых пока это феномен. "Очень сложный вопрос, на который сегодня пока нет ответа. Возможно, играет роль генетическая особенность белка ACE2, через который новый коронавирус проникает в клетки человека", - отметила Погосова.

Но уже сегодня определенно можно сказать одно. Что три фактора - ожирение, сахарный диабет и сердечно-сосудистые заболевания, - затрудняют выздоровление пациентов с новой коронавирусной инфекцией. И потому пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями необходимо быть особенно бдительными и в случае заболевания COVID-19 вовремя обращаться к врачам.

Профессор напоминает, что CОVID - очень коварная болезнь. "Человек заболевает, появляются симптомы - температура, слабость, ломота в теле, першение в горле. Все очень похоже на банальное ОРВИ. Кажется, что нет оснований для беспокойства. И вдруг состояние резко ухудшается - возникает выраженная одышка, ощущение нехватки воздуха - человек просто задыхается, ему нужна немедленная медицинская помощь. Вот в этом резком, у части больных молниеносном ухудшении состояния, заключается коварство этого заболевания", - предупреждает профессор.

Полностью интервью с Наной Погосовой читайте в ближайших номерах "РГ-Неделя".