Посол: Россия - конструктивный и ответственный партнер Боснии и Герцеговины

Россия удерживает прочные позиции в современном мире, активно участвует в международных усилиях по поиску ответов на вызовы современности. В этой связи Босния и Герцеговина (БиГ) всегда может рассчитывать на поддержку Москвы. У нас есть все возможности для дальнейшего развития двустороннего взаимовыгодного сотрудничества! Об этом 12 июня рассказал посол РФ в Сараево Петр Иванцов, поздравив всех российских граждан, проживающих в БиГ соотечественников и всех наших друзей с Днем России.

"Российская Федерация привержена совершенствованию и углублению добрых и взаимовыгодных отношений с Боснией и Герцеговиной, - сообщил в интервью изданию газете "Глас Српске" высокопоставленный дипломат. - Эти отношения отличаются взаимным настроем на развитие многоплановых связей. Мы придерживаемся схожих позиций относительно многих современных событий и тенденций, имеем близкие подходы ко многим важным вопросам международной повестки дня, включая сохранение традиций антифашизма, что особенно важно подчеркнуть в год 75-летия Победы над фашизмом. В декабре этого года мы отметим еще один юбилей - 25-летие со дня подписания мирного Дейтонского соглашения. Россия, как один из его гарантов, содействует налаживанию конструктивного внутрибоснийского диалога, способствует продвижению стабилизационного процесса в строгом соответствии с гарантированным Дейтоном равноправием двух энтитетов и трех государствообразующих народов. Подобный подход находит положительный отклик в БиГ".

Иванцов также отметил, что "наши народы связывают тесные и многогранные узы дружбы, взаимопонимания и взаимовыручки". "Россия не раз протягивала руку помощи Боснии и Герцеговине в тяжелые дни испытаний, - напомнил он. - Так было во время разрушительных наводнений в 2014 году, так происходит и сегодня - в условиях распространения коронавируса. В ответ на обращение члена Президиума БиГ Милорада Додика в апреле в Республику Сербскую была направлена российская бригада медиков, которая осуществила дезинфекцию ключевых объектов системы здравоохранения в 10 городах. Помощь лекарственными средствами также была оказана по линии Русской гуманитарной миссии и группы компаний "Оптима" (инвестиции АО "Зарубежнефть")".

Дипломат сделал акцент на том, что Россия - это конструктивный и ответственный партнер Боснии и Герцеговины. "Мы сотрудничаем в самых различных областях, - подчеркнул он. - Наши торгово-экономические отношения имеют тенденцию к развитию и совершенствованию. Мы являемся одним из ключевых инвесторов в экономику БиГ (на шестом месте по общим объемам капиталовложений и на первом по новым инвестициям за последние два года), а также входим в число ведущих внешнеторговых партнеров. Объем общих накопленных капиталовложений в боснийскую экономику превысил 2 миллиарда евро. Здесь успешно работают крупнейшие российские экономоператоры".

Посол дал позитивную оценку и динамично развивающемуся культурно-гуманитарному сотрудничеству. "Ежегодно все большее число боснийских студентов направляется на обучение в российские вузы, - констатировал Иванцов. - Расширяется и география двусторонних связей: сегодня уже 49 регионов России взаимодействуют с различными муниципалитетами и городами БиГ".