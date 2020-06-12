Постпредства РФ при ООН и ЮНЕСКО запустили проект ко Дню России

Ко Дню России постоянные представительства РФ при ООН и ЮНЕСКО представили в социальных сетях специальный проект об объектах всемирного наследия, которые находятся в нашей стране. Об этом сообщили в постпредстве РФ при ООН.

Отмечается, что цель проекта - рассказать россиянам и иностранцам о культурных и природных сокровищах России, памятниках старины и нацпарках, уникальность и ценность которых признаны на самом высоком международном уровне, пишет ТАСС. Так, на странице постпредства в Twitter появились рассказы об озере Байкал, вулканах Камчатки, Ленских столбах, Золотых горах Алтая и других достопримечательностях.

Сегодня в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО находятся около 30 российских достопримечательностей.