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12.06.2020 04:45
Рубрика: Власть

Путин освободил от должностей заместителей глав СК и Минюста

Президент России Владимир Путин освободил от должностей заместителя главы Минюста Дениса Новака и заместителя председателя Следственного комитета Ильи Лазутова.

Совфед назначил Анатолия Разинкина на должность замгенпрокурора

Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации. Отметим, что Денис Новак занимал данную должность с 2017 года, а Илья Лазутов был назначен заместителем Александра Бастрыкина в 2015 году.

Этим же указом президент назначил генерал-лейтенанта внутренней службы Александра Хабарова заместителем директора Федеральной службы исполнения наказаний.

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