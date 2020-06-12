Путин освободил от должностей заместителей глав СК и Минюста

Президент России Владимир Путин освободил от должностей заместителя главы Минюста Дениса Новака и заместителя председателя Следственного комитета Ильи Лазутова.

Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации. Отметим, что Денис Новак занимал данную должность с 2017 года, а Илья Лазутов был назначен заместителем Александра Бастрыкина в 2015 году.

Этим же указом президент назначил генерал-лейтенанта внутренней службы Александра Хабарова заместителем директора Федеральной службы исполнения наказаний.