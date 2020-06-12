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12.06.2020 14:02
Рубрика: Власть

Путин заявил о важности стержневых поправок в Конституцию

Текст: Кира Латухина
Большинство граждан согласны с необходимостью закрепления фундаментальных поправок в Конституции. Об этом заявил президент России Владимир Путин на церемонии награждения Героев Труда.
Фото: Алексей Никольский/ РИА Новости Фото: Алексей Никольский/ РИА Новости
Фото: Алексей Никольский/ РИА Новости

"У нас общий исторический код, нравственные устои", - сказал глава государства. "Для нас безусловны уважение к человеку-труженику и защитнику Отечества, к нашей неразрывной, многовековой истории, традициям и культуре, сохранение памяти предков, почитание родителей и семьи, любовь к своей земле и незыблемость наших границ", - заявил он.

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"Это основы, которые определяют характер и судьбу нашего народа, развитие страны - и сегодня, и в будущем", - подчеркнул Владимир Путин. И потому закономерно, что так часто звучали предложения внести эти фундаментальные, стержневые принципы в Конституцию, сказал он.

Глава государства убежден, что такую позицию разделяет и поддерживает абсолютное большинство граждан.

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