Путин заявил о важности стержневых поправок в Конституцию

Большинство граждан согласны с необходимостью закрепления фундаментальных поправок в Конституции. Об этом заявил президент России Владимир Путин на церемонии награждения Героев Труда.

"У нас общий исторический код, нравственные устои", - сказал глава государства. "Для нас безусловны уважение к человеку-труженику и защитнику Отечества, к нашей неразрывной, многовековой истории, традициям и культуре, сохранение памяти предков, почитание родителей и семьи, любовь к своей земле и незыблемость наших границ", - заявил он.

"Это основы, которые определяют характер и судьбу нашего народа, развитие страны - и сегодня, и в будущем", - подчеркнул Владимир Путин. И потому закономерно, что так часто звучали предложения внести эти фундаментальные, стержневые принципы в Конституцию, сказал он.

Глава государства убежден, что такую позицию разделяет и поддерживает абсолютное большинство граждан.