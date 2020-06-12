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12.06.2020 14:21
Рубрика: Власть

Путин заявил о высокой миссии медиков

Текст: Кира Латухина

Люди в белых халатах выполняют высокую миссию и достойны наград. Об этом заявил президент на церемонии награждения Героев Труда.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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"Современный мир, столкнувшись с новыми вызовами и угрозами, переосмыслил многое", - сказал глава государства.

"По сути, все мы по-новому прочувствовали, открыли для себя высокую миссию людей в белых халатах - врачей, медицинских сестер, работников больниц, поликлиник, служб скорой помощи. И преклоняемся перед их служением, отвагой, безграничным самопожертвованием", - отметил Владимир Путин.

"Конечно, очень многие из них достойны самых высоких наград", - заключил президент.

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