Путин заявил о высокой миссии медиков

Люди в белых халатах выполняют высокую миссию и достойны наград. Об этом заявил президент на церемонии награждения Героев Труда.

"Современный мир, столкнувшись с новыми вызовами и угрозами, переосмыслил многое", - сказал глава государства.

"По сути, все мы по-новому прочувствовали, открыли для себя высокую миссию людей в белых халатах - врачей, медицинских сестер, работников больниц, поликлиник, служб скорой помощи. И преклоняемся перед их служением, отвагой, безграничным самопожертвованием", - отметил Владимир Путин.

"Конечно, очень многие из них достойны самых высоких наград", - заключил президент.