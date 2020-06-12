Владимир Путин наградил Героев Труда в Парке Победы

Золотые звезды Героев Труда получили худрук Малого театра Юрий Соломин, глава НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль, управляющий директор Улан-Удэнского авиационного завода Леонид Белых и оператор поста управления стана горячей прокатки Магнитогорского металлургического завода Александр Моторин. Церемония всегда приурочена к 1 Мая, но в этом году она была перенесена из-за пандемии коронавируса.

"Для каждого из нас Родина - это семья и отчий дом, родная земля от Калининграда до Камчатки и Курильских островов, от северных, арктических морей до Севастополя и Крыма", - заявил Владимир Путин. Светлое, пронзительное чувство Родины всегда помогало народу пройти через невзгоды, заметил он. Память героев, защищавших Отечество, его свободу и независимость, едина и свята для всех поколений, для всего многонационального народа.

"Для нас любовь к Родине и к матери, подарившей нам жизнь, - чувства одного порядка. Они дают нам силы и вселяют надежду, вдохновляют на ратные подвиги и великие трудовые свершения. Так было всегда, во все исторические эпохи", - заявил президент.

"Такие щедрые, трудолюбивые, открытые люди - настоящая опора и гордость России", - сказал глава государства. И в пору испытаний это ясно особенно: жизнь все расставляет по своим местам, четко разделяет истинные ценности и дутые, мнимые величины.