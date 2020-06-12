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12.06.2020 15:48
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Дептранс рассказал, как москвичам продлить проездные

Текст: Ангелина Зеленькова
С сегодняшнего дня жители столицы могут продлить действие проездных, по которым совершили с 30 марта по 8 июня (включительно) не более 22 поездок. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
Фото: Валерий Мельников/РИА Новости Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

Проездные будут продлены даже если число поездок с 30 марта по 8 июня (включительно) привесило 22, но с 30 марта по 11 мая (включительно) было совершено не более 8 поездок. "Это связано с тем, что часть горожан начали пользоваться общественным транспортом с 12 мая, когда возобновилась деятельность промышленных и строительных компаний", - объясняют в пресс-службе.

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
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Продлить проездной можно в кассах метро или киосках Мосгортранса с 12 июня. "Количество дней продления будет соответствовать сроку действия билета в период с 30 марта по 11 мая, если по нему было совершено не более восемь поездок в указанный период. Если совершено не более 22 поездок в период с 30 марта по 8 июня - проездной будет продлен на то количество дней, которое соответствует сроку его действия в указанный период", - уточнили в пресс-службе, добавив, что минимальный период продления в любом из случаев - пять дней.

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