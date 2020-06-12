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12.06.2020 07:08
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Как столичные парки отметят День России

Текст: Сергей Жуков
Парки в Москве после перерыва, вызванного пандемией, открылись еще первого июня. Однако культурно-массовые мероприятия там пока не разрешены, поэтому мастер-классы, лекции и спортивные тренировки остаются в интернете. День России парки проведут тоже в онлайн-формате: на сайтах и в соцсетях.
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Парк Горького и "Цифровое деловое пространство" запускают челлендж #Время_открытий. Чтобы присоединиться к нему, нужно выложить фото в Instagram и сопроводить его хештегом проекта и короткой историей о личных успехах, которых удалось достичь на самоизоляции. Записи участников 19 июля увидит вся Москва: их будут транслировать с 10:00 до 22:00 на светодиодном фасаде "Цифрового делового пространства".

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На страницах в соцсетях парка "Фили" 12 июня в 09:00 открывается виртуальная выставка фотохудожника Михаила Петрова. В экспозиции - снимки, сделанные в разных уголках России. На фотографиях зафиксированы горные пейзажи Северного Урала, Северный Ледовитый океан в Мурманской области, соленое озеро в Волгоградской области… Похожую онлайн-выставку в 18:00 проведет парк "Северное Тушино".

В 10:00 на странице усадьбы Воронцово в Instagram начнется квест "Узнай Россию". Задания связаны с историей, культурой и географией нашей страны. Еще одна игра, но уже посвященная столичным паркам, стартует в полдень в инстаграм-аккаунте "Мосгорпарка". В это же время Измайловский парк в Zoom устроит квест с головоломками о России. Ссылка на него появится в соцсетях парка.

Кстати

Какие парки отметят День России в онлайн-формате:

- парк "Северное Тушино";

- усадьба Воронцово;

- Парк Горького;

- парк искусств "Музеон";

- Бабушкинский парк;

- парк "Фили";

- парк "Красная Пресня";

- Таганский парк;

- Измайловский парк;

- сад имени Баумана;

- парк "Сокольники";

- парк "Ходынское поле";

- парк "Садовники".

Общество Ежедневник Праздники Филиалы РГ Столица ЦФО Москва 12 июня - День России

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