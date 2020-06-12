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12.06.2020 01:31
Рубрика: Общество

В ВОЗ объяснили заявление о "необычной" смертности от COVID-19 в России

Фото: Денис Абрамов/РИА Новости Фото: Денис Абрамов/РИА Новости
Фото: Денис Абрамов/РИА Новости

У Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) "ни в коем случае" нет претензий к российской статистике по COVID-19. Об этом заявила представитель организации в России Мелита Вуйнович, комментируя слова директора программы ВОЗ по ЧС в области здравоохранения Майкла Райана, назвавшего смертность от коронавируса в нашей стране "необычно низкой".

Фото: Денис Абрамов/РИА Новости
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По словам Вуйнович, доктор Райан не статистик, у него нет опыта в этой области экспертизы и он просто высказал свое мнение. При этом Вуйнович отметила, что большие объемы тестирования на коронавирус позволили России добиться "хорошей картины понимания, что происходит с эпидемией", пишет РИА Новости.

Она подчеркнула, что российские показатели отражают реальную ситуацию с распространением коронавируса, а власти исполняют рекомендации ВОЗ по применению международной классификации заболевания. Вуйнович добавила, что в России почти в 100% случаев смертей делается вскрытие, что повышает точность статистики.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг утверждения о занижении данных о смертности в стране от COVID-19. Он подчеркнул, что российская система здравоохранения во время пандемии коронавируса доказала свою эффективность, позволив вылечить большое число людей.

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