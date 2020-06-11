ВОЗ объяснила "необычную" смертность от коронавируса в России

Всемирная организация здравоохранения признала низкую смертность от коронавируса в России необычной, однако нашла этому объяснение. РФ проводит очень много тестов, поэтому часто выявляет COVID-19 на ранних стадиях, когда его проще вылечить. Такое мнение высказал директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

В России "осуществляется много тестов, и это тестирование проводится очень и очень быстро", - приводит его слова на брифинге в Женеве ТАСС. Райан добавил, что в этих случаях можно наблюдать "относительно низкий уровень смертности".

Директор программы отметил, что у ВОЗ есть стандартные рекомендации по определению причин летальных исходов в случае с коронавирусом. Но это "сложная" процедура, признал Райан, потому что бывают "сопутствующие условия" причин смерти.

Напомним, ранее о низкой летальности в России в интервью CNN заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он опроверг утверждения о занижении данных о смертности в РФ. "Я не согласен с этими оценками. Вы никогда не задумывались о возможности того, что российская система здравоохранения является более эффективной и поэтому позволяет сохранить жизни большего числа людей?" - переспросил журналиста Песков.