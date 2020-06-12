Московские врачи вылечили от коронавируса более 118 тысяч человек

Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться.

"За минувшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 2255 пациентов. Всего в столице число вылечившихся от инфекции, увеличилось до 118024 человек", - сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Отсутствие заболевания у пациента после лечения подтверждается специальными исследованиями. Вылечившимся предлагают стать донорами плазмы.

Донором может стать любой человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией, без хронических заболеваний. У донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

Горожане, которые выздоровели от коронавируса, могут стать и социальными волонтерами и помогать тем, кто лечится от инфекции на дому.

Если вы выздоровели от коронавирусной инфекции и хотите сдать плазму крови или стать социальным волонтером, обратитесь на горячую линию по номеру 8 (495) 870-45-16, которая работает ежедневно с 9:00 до 19:00.