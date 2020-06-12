Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем России

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей города с Днем России. На официальном сайте мэра опубликована поздравительная телеграмма.

Глава города отметил, что День России - это праздник, наполненный гордостью за родную страну с ее историей, прорывными достижениями и вкладом в мировой прогресс.

"На долю Отчизны выпадало немало испытаний, из которых она выходила еще более сильной и крепкой. Так будет и в этот раз: победив пандемию коронавируса, мы добьемся новых успехов в созидании и развитии", - говорится в телеграмме.

По словам Сергея Собянина, Москва всегда была центром различных сфер жизни страны, поэтому на ней особая ответственность, а москвичи всегда вместе преодолевают трудности.

"Москва на протяжении столетий является центром политической, экономической, общественной, научной, культурной и духовной жизни России. В трудное время наш город, как и подобает столице, чувствует особую ответственность за себя и за страну. Сплоченность вокруг общей цели помогает москвичам преодолевать трудности и с уверенностью смотреть в будущее", - заключил мэр, пожелав москвичам в День России отличного настроения и радости общения в кругу родных и близких.