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12.06.2020 12:30
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Тайны морей России открыли на ВДНХ

Текст: Вадим Сергеев

В День России ВДНХ подготовила обширную интерактивную программу. С утра запустил интерактивную экскурсию "Москвариум" - один из крупнейших океанариумов и одновременно образовательных центров нашей страны.

В День России на портале "Узнай Москву" появился увлекательный квест

Значительная часть экскурсии было посвящено речным обитателям. Особое внимание уделили сомам. Об этих рыбах слагаются легенды: их представляют чуть ли не чудовищами. На самом же деле сомы днем отдыхают. Их с трудом можно разглядеть даже в "Москвариуме", сомы проводят значительное время, просто отдыхая под корягами. И лишь ночью выходят на охоту.

Непросто сразу рассмотреть и рыбу зубатку, которую за внешнее сходство также называют морским волком. Значительная часть "скрытных" обитателей - в Японском море. Например, волосатка рогатая умело маскируется под камень, поросший водорослями. Самый удивительный обитатель в этом аквариуме - камчатский краб, который на самом деле является раком-отшельником. Просто в процессе эволюции он обрел прочный панцирь и стал похожим на "классического" краба.

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