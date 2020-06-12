В День России на портале "Узнай Москву" появился увлекательный квест

Ко Дню России на портале "Узнай Москву" появился онлайн-квест "Мой адрес - Россия". Он познакомит всех участников с достопримечательностями столицы, аналоги которых есть в других российских городах.

Участники виртуальной игры должны ответить, в каких городах России можно увидеть кремль, путевой дворец Екатерины Великой и фонтан, похожий на ансамбль "Дружба народов" на ВДНХ, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

Викторина покажет всем участникам, что, несмотря на расстояния и часовые пояса, разные климатические зоны и природные условия, языки и обычаи, в каждом регионе можно встретить места и памятники архитектуры, которые объединяют жителей большой страны.