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12.06.2020 14:43
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Тамбове гимн России спели всем городом

Текст: Антон Валагин

В честь дня России в Тамбове торжественно подняли государственный флаг и исполнили гимн. Запевали профессионалы, поддержали все присутствующие.

Фото: Калининградское отделение ОНФ
Флаг России подняли на самой высокой точке Куршской косы

Для празднеств в картофельной столице России есть несколько площадок. Масштабные торжества проходят на площади Музыки, где с одной стороны на празднующих тамбовчан одобрительно смотрит бронзовый Сергей Рахманинов, с другой освежает река Цна вдоль красивой набережной.

Нынешний праздник получился камерным - самоизоляцию пока никто не отменял, - и прошел на площадке у городской доски почета рядом с мэрией. Флаги РФ и Тамбова подняли с соблюдением социальной дистанции и масочного режима. Солистам ансамбля "Новый мир" на время исполнения гимна маски разрешили снять - иначе бы песни не вышло.

Получилось не только громко, но и красиво. Настолько, что подпевать стали не только участники церемонии, но и люди, наблюдавшие за происходящим из окон и с балконов ближайших домов.

Общество Ежедневник Праздники Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тамбовская область Тамбов 12 июня - День России РГ-Видео

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