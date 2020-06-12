В Тверской области перенесли Парад Победы

В Тверской области с 24 июня на более поздний срок перенесены торжества, посвященные 75-летию Великой Победы.

- В соответствии с позицией регионального Роспотребнадзора мы провели консультации и приняли решение провести парад в другое время, когда ситуация будет более понятной и угроза будет минимизирована либо исчезнет совсем, - сообщил губернатор региона Игорь Руденя.

По словам главы области, обсуждался вариант допуска зрителей на парад по приглашениям, но потом "пришли к выводу, что мы с большим удовольствием посмотрим главный парад в Москве и при этом выполним самую главную задачу - не будем в это непростое время рисковать здоровьем наших граждан".

Согласно данным регионального оперштаба, на 11 июня в Тверской области было подтверждено 2397 случаев COVID-19, из них за последние сутки выявлено 83 случая. Причем с 4 июня произошел всплеск заболевания: если до этого ежедневно выявлялось меньше 50 человек с таким диагнозом, то 4 июня COVID-19 обнаружен у 73 тверитян. 7 и 8 июня заболевших было соответственно 93 и 92. Выздоровели с начала пандемии 1573 человека, под наблюдением находятся 775.