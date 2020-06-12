Власти Подмосковья назвали главный вызов после пандемии

"Необходимо вернуть достаток каждой семье. Лично я свою задачу вижу в том, чтобы власть в Подмосковье была чуткой, внимательной к жителям, а бизнес мог работать, зарабатывать и делать добрые дела", - отметил Андрей Воробьев.

По его словам, много людей, которые работали и жили за границей, учили там детей, возвращаются на Родину. "Наша страна, традиции и уклад - это все подходит для русского человека, - отметил губернатор. - Мало кого знаю, кто счастлив на чужбине. Это совсем не значит, что за границей плохо, но многое из того, что происходит сегодня в мире в разных странах для меня, мягко говоря, спорно, а что-то даже дико. Как с точки зрения культуры, так и норм поведения".