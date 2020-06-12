Вывозной рейс с россиянами вылетел из Марокко в Москву

Вывозной рейс с российскими гражданами на борту в ночь на пятницу вылетел из международного аэропорта Касабланки в Москву. Об этом сообщили в посольстве России в Марокко.

В четверг этот самолет прибыл в Касабланку из южноафриканского города Кейптаун. В Марокко на борт поднялись 75 россиян, четверо марокканских граждан и двое белорусов, пишет ТАСС. Отмечается, что прибытие рейса в Москву ожидается утром в пятницу.

На этой неделе правительство Марокко приняло решение продлить действие режима ЧС до 10 июля. По последним данным, число заразившихся коронавирусом в стране превысило 8,5 тысячи, скончались более 200 человек.