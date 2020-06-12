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12.06.2020 13:30
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Представители всех регионов ДФО спели гимн России

Текст: Александр Ярошенко

Гимн России исполнили представители всех регионов ДФО. Создатели клипа выбирали знаковые и наиболее известные места, которые любимы большинством дальневосточников.

Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости
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"Съемки клипа шли две недели. Работать было очень интересно, нам все помогало, кроме погоды. Например, артисту с Сахалина пришлось петь под проливным дождем", - рассказала корреспонденту "РГ" главный редактор Дальневосточного фонда развития Дарья Ионина.

Гимн пели профессиональные артисты и любители, которых знают и любят в городах.

Еврейскую автономную область представлял житель Биробиджана Даниил Иванов. Парень обладатель красивого баритона, он не профессиональный артист, но как говорят в Биробиджане - редкая свадьба проходит без Даниила.

Голосом Бурятии на видео стал заместитель директора техникума строительства и городского хозяйства Амгалан Данзанов.

А республику Саха (Якутия) представляла Андреана, солистка республиканского театра эстрады.

От всех жителей Приамурья гимн России пела Марина Горбачева, солистка Амурской областной филармонии.

Культура Музыка Филиалы РГ Дальний Восток ДФО 12 июня - День России

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