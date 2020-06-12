Представители всех регионов ДФО спели гимн России

Гимн России исполнили представители всех регионов ДФО. Создатели клипа выбирали знаковые и наиболее известные места, которые любимы большинством дальневосточников.

"Съемки клипа шли две недели. Работать было очень интересно, нам все помогало, кроме погоды. Например, артисту с Сахалина пришлось петь под проливным дождем", - рассказала корреспонденту "РГ" главный редактор Дальневосточного фонда развития Дарья Ионина.

Гимн пели профессиональные артисты и любители, которых знают и любят в городах.

Еврейскую автономную область представлял житель Биробиджана Даниил Иванов. Парень обладатель красивого баритона, он не профессиональный артист, но как говорят в Биробиджане - редкая свадьба проходит без Даниила.

Голосом Бурятии на видео стал заместитель директора техникума строительства и городского хозяйства Амгалан Данзанов.

А республику Саха (Якутия) представляла Андреана, солистка республиканского театра эстрады.

От всех жителей Приамурья гимн России пела Марина Горбачева, солистка Амурской областной филармонии.