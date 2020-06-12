В поселке на Колыме объявили режим ЧС из-за разрушающегося дома

В поселке Холодный Магаданской области объявлен режим ЧС из-за разрушающихся свайных опор одного из домов. Об этом сообщил губернатор региона Сергей Носов в Instagram.

"Чтобы не подвергать живущих в нем людей опасности, 20 семей временно переселили в другие дома. В ближайшее время администрация закончит подготовку и ремонт муниципальных квартир в Сусумане, куда и переедут жители", - отмечается в сообщении.

По словам руководителя субъекта, здание построили в 1995 году, аварийным оно не считалось. Что с ним делать дальше, решат после результатов экспертизы.⁣⁣⠀