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12.06.2020 17:31
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Видео: Ученики со всей России сказали слова благодарности любимому педагогу

Текст: Александр Ярошенко

Бесценный подарок преподнесли ученики нескольких поколений Раисе Павловне Павловой, учительнице английского языка из отдаленного поселка Береговой, Амурской области. Для того, чтобы отблагодарить любимого педагога за 47 лет работы в школе, ее бывшие воспитанники из разных уголков России записали видеообращение.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Инициатором стала дочь Раисы Павловы Елена.

- Ночами думала, как сделать так, чтобы мама поняла и почувствовала, что ее любят, помнят и очень ей благодарны. И придумала. Позвонила и написала ее любимым ученикам из разных выпусков - попросила записать видео и сказать несколько добрых слов, - рассказала она. - "Любимая наша Раиса Павловна" - так начинались эти ролики со всей страны и из-за границы. Трогательные, благодарные, веселые, душевные слова. Хирурги и медсестры, полковники полиции и милиции, педагоги и электрики, продавцы и старатели, железнодорожники и дальнобойщики - мамины ученики и дети.

Общество Ежедневник Образ жизни Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область РГ-Видео

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