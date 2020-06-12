Видео: Ученики со всей России сказали слова благодарности любимому педагогу

Бесценный подарок преподнесли ученики нескольких поколений Раисе Павловне Павловой, учительнице английского языка из отдаленного поселка Береговой, Амурской области. Для того, чтобы отблагодарить любимого педагога за 47 лет работы в школе, ее бывшие воспитанники из разных уголков России записали видеообращение.

Инициатором стала дочь Раисы Павловы Елена.

- Ночами думала, как сделать так, чтобы мама поняла и почувствовала, что ее любят, помнят и очень ей благодарны. И придумала. Позвонила и написала ее любимым ученикам из разных выпусков - попросила записать видео и сказать несколько добрых слов, - рассказала она. - "Любимая наша Раиса Павловна" - так начинались эти ролики со всей страны и из-за границы. Трогательные, благодарные, веселые, душевные слова. Хирурги и медсестры, полковники полиции и милиции, педагоги и электрики, продавцы и старатели, железнодорожники и дальнобойщики - мамины ученики и дети.