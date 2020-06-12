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12.06.2020 08:51
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Видео: В День России приморский силач протащил 18-тонный грузовик

Текст: Артем Красиков

В день России многократный мировой рекордсмен Иван Савкин протащил 18-тонный контейнеровоз на 25 метров.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Приморский силач Иван Савкин сдвинул 8-тонный военный тягач

"Когда несколько дней назад мы узнали, что разрешены тренировки на открытом воздухе, сразу запланировали на 12 июня провести если не мероприятие, то хотя бы тяжелую буксировочную тренировку", - рассказал корреспонденту "РГ" силач из Приморья.

Толкать грузовик было решено на острове Русский, неподалеку от океанариума. Многотонная машина покорилась с первой попытки. Примечательно, что Иван устраивает показательные выступления уже шесть лет именно в главный национальный праздник.

В планах у Савкина - попытка отбуксировать теплоход и посвятить рекорд 75-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне. Рекорд хотел организовать в начале мая, но из-за режима самоизоляции его перенесли на пару месяцев.

Спорт Виды спорта Экстремальный спорт Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток 12 июня - День России РГ-Видео

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