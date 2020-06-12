Видео: В День России приморский силач протащил 18-тонный грузовик

В день России многократный мировой рекордсмен Иван Савкин протащил 18-тонный контейнеровоз на 25 метров.

"Когда несколько дней назад мы узнали, что разрешены тренировки на открытом воздухе, сразу запланировали на 12 июня провести если не мероприятие, то хотя бы тяжелую буксировочную тренировку", - рассказал корреспонденту "РГ" силач из Приморья.

Толкать грузовик было решено на острове Русский, неподалеку от океанариума. Многотонная машина покорилась с первой попытки. Примечательно, что Иван устраивает показательные выступления уже шесть лет именно в главный национальный праздник.

В планах у Савкина - попытка отбуксировать теплоход и посвятить рекорд 75-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне. Рекорд хотел организовать в начале мая, но из-за режима самоизоляции его перенесли на пару месяцев.