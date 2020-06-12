Жители Дальнего Востока первыми начали праздновать День России

Жители Дальнего Востока первыми начнут отмечать День России. Во многих регионах главный государственный праздник в связи с режимом самоизоляции пройдет в дистанционном формате.

Но на Сахалине жители нескольких районах примут участие во Всероссийской акции "Флаги России. 12 июня". Энтузиасты совершат восхождение и развернут большие полотна российского флага на вершинах гор, а на Курильских островах - на вулканах.

Всего в островном регионе запланировано более 100 мероприятий, в том числе вручение паспортов 14-летним школьникам и раздача более 65 тысяч лент российского триколора сахалинцам и курильчанам.

В Магаданской области граждан приглашают присоединиться к флешмобу #ОКНАРОССИИ и украсить окна рисунками, картинками, надписями, посвященные Дню России, а затем выложить фотографию и рассказ о своем городе, дворе и малой Родине в социальных сетях с хэштэгом #ОкнаРоссии #ЯлюблюРоссию #МояРоссия.

Также колымчан поздравят передвижные концертные бригады творческих коллективов в рамках акция #МЫРОССИЯ. Выступления жители увидят не выходя из квартир - прямо на балконах или из окон.

На Камчатке, где эпидемиологическая обстановка остается довольно напряженной, для жителей организовали в режиме онлайн викторины, выставки, конкурсы детских рисунков, радиоконцерты, спортивные и игровые программы, тематические беседы, фотоконкурсы, эстафеты поздравлений и челленджи.

Жители Забайкальского края присоединятся к всероссийскому фестивалю граффити: в Чите и двух районах края на стенах домов появятся тематические изображения. В краевой столице напротив площади Революции нарисуют баннеры "Россия - это мы!" с изображением триколора и "Год памяти и славы!" с Георгиевской лентой.