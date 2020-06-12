Новости

Жители Дальнего Востока первыми начали праздновать День России 03:55
В КНР моряк из России оказался в числе бессимптомных носителей COVID-19 03:49
Трамп назвал способы прекращения беспорядков в США 03:31
Ким Чен Ын поздравил Владимира Путина и россиян с Днем России 03:03
С 12 по 19 июня спецрейсы вернут на родину россиян из нескольких стран 02:14
The Hill: США все еще продолжают сотрудничество с ВОЗ 01:53
В ВОЗ объяснили заявление о "необычной" смертности от COVID-19 в России 01:31
Пентагон выделит 1,4 млрд долларов на сдерживание Китая 00:18
Российские ученые рассчитали дату завершения эпидемии коронавируса 11.06.2020
В Москве скончались 49 пациентов с коронавирусом 11.06.2020
Фестиваль "Нашествие" из-за коронавируса перенесли на июль 2021 года 11.06.2020
Социальные карты жителям Подмосковья разблокируют 15 июня 11.06.2020
Путин учредил медаль для волонтеров за помощь в пандемию 11.06.2020
Нападение в словацкой школе устроил ее бывший ученик 11.06.2020
Бэт-вселенная: все Бэтмены на одной картинке 11.06.2020
СКА, "Трактор" и "Металлург" совершили крупный обмен 11.06.2020
На реализацию индивидуального плана развития 9 регионов выделят 26 млрд рублей 11.06.2020
В Саратове в суд направлено дело об убийстве полицейского 11.06.2020
В пятницу в Подмосковье откроются летние веранды 11.06.2020
В Белгородской области откроются бани и массажные салоны 11.06.2020
Михаил Ефремов провел на допросе пять часов 11.06.2020
ФХР определит чемпиона России минувшего сезона 11.06.2020
Соната Моцарта на треть снизила частоту приступов эпилепсии 11.06.2020
В Курской области режим повышенной готовности продлен до 5 июля 11.06.2020
Мировой рынок ожидает экспорт пшеницы нового урожая из РФ в 36 млн тонн 11.06.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Куда можно поехать тем, у кого отпуск в июне
Куда можно поехать тем, у кого отпуск в июне
15 июня - обсудим с экспертами новые правила поступления в вузы
15 июня - обсудим с экспертами новые правила поступления в вузы
15 июня - видеоинтервью зампреда Банка России Владимира Чистюхина о новациях в ОСАГО
15 июня - видеоинтервью зампреда Банка России Владимира Чистюхина о новациях в ОСАГО
12.06.2020 03:55
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Жители Дальнего Востока первыми начали праздновать День России

Текст: Артем Красиков

Жители Дальнего Востока первыми начнут отмечать День России. Во многих регионах главный государственный праздник в связи с режимом самоизоляции пройдет в дистанционном формате.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Лещенко, Агутин и другие звезды дадут гала-концерт на Красной Площади

Но на Сахалине жители нескольких районах примут участие во Всероссийской акции "Флаги России. 12 июня". Энтузиасты совершат восхождение и развернут большие полотна российского флага на вершинах гор, а на Курильских островах - на вулканах.

Всего в островном регионе запланировано более 100 мероприятий, в том числе вручение паспортов 14-летним школьникам и раздача более 65 тысяч лент российского триколора сахалинцам и курильчанам.

В Магаданской области граждан приглашают присоединиться к флешмобу #ОКНАРОССИИ и украсить окна рисунками, картинками, надписями, посвященные Дню России, а затем выложить фотографию и рассказ о своем городе, дворе и малой Родине в социальных сетях с хэштэгом #ОкнаРоссии #ЯлюблюРоссию #МояРоссия.

Также колымчан поздравят передвижные концертные бригады творческих коллективов в рамках акция #МЫРОССИЯ. Выступления жители увидят не выходя из квартир - прямо на балконах или из окон.

На Камчатке, где эпидемиологическая обстановка остается довольно напряженной, для жителей организовали в режиме онлайн викторины, выставки, конкурсы детских рисунков, радиоконцерты, спортивные и игровые программы, тематические беседы, фотоконкурсы, эстафеты поздравлений и челленджи.

Жители Забайкальского края присоединятся к всероссийскому фестивалю граффити: в Чите и двух районах края на стенах домов появятся тематические изображения. В краевой столице напротив площади Революции нарисуют баннеры "Россия - это мы!" с изображением триколора и "Год памяти и славы!" с Георгиевской лентой.

Культура Общество СМИ и соцсети Филиалы РГ Дальний Восток ДФО 12 июня - День России

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
В ВОЗ объяснили заявление о "необычной" смертности от COVID-19 в России
Мишустин утвердил получение школьных аттестатов без экзаменов
Торговые центры в Подмосковье откроют 25 июня
Захарова назвала "хамством" идею причислить РФ к спонсорам терроризма
Курс евро впервые с 20 мая превысил отметку в 79 рублей
Какими необычными премьерами удивили звезды в пору самоизоляции
Писатели-фантасты представили мир после пандемии