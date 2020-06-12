В Барнауле скончался главврач Железнодорожной больницы

В Барнауле скончался главный врач Железнодорожной больницы Александр Зальцман. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с пандемией.

У врача был диагностирован COVID-19, болезнь протекала в тяжелой форме. Руководитель оперативного штаба региона, Губернатор Алтайского края Виктор Томенко выразил соболезнования родным и близким покойного.

Александру Григорьевичу Зальцману было 64 года. Он - Заслуженный врач РФ, кандидат медицинских наук, почетный железнодорожник и врач высшей квалификационной категории.

Всего за период пандемии в Алтайском крае скончались 37 пациентов с коронавирусной инфекцией: 20 случаев смерти от COVID-19, 15 - иные причины смерти, по двум случаям проходит экспертиза.

По данным оперативного штаба Алтайского края, за минувшие сутки в регионе было выявлено 66 инфицированных, выздоровели 88 человек.