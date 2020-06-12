Флаг России подняли на самой высокой точке Куршской косы

В Калининградской области в День России Государственный флаг РФ подняли на территории национального парка Куршская коса. Об этом корреспонденту "Российской газеты" сообщили в региональном отделении Общероссийского народного фронта.

На смотровой площадке одной из самых высоких дюн в Европе - высоте Эфа - установили стационарный флагшток. Сегодня в 12.00 по московскому времени волонтеры всероссийского проекта #МыВместе, активисты ОНФ и сотрудники национального парка водрузили на него российский триколор. После торжественного мероприятия флаг остался на высоте Эфа.

Высота Эфа располагается на вершине дюны Ореховой (Петш) и является самой высокой точкой Куршской косы (62 метра над уровнем моря). Со смотровой площадки открывается все многообразие ландшафтов косы: Балтийское море, Куршский залив, пространства, покрытые лесом, уютные домики поселка Морское.

Из-за коронавируса мероприятие не стали делать массовым, в нем приняли участие около десяти человек. По мнению общественников, установка флага России на высоте Эфа буквально-таки напрашивалась. Ведь это одна из самых узнаваемых локаций Калининградской области, и триколор на косе будет виден издалека.