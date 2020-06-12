Иностранцы присоединились к празднованию Дня России

Жители Мурманской области отметили День России в режиме онлайн, но программа праздника не стала от этого менее интересной. Понравилась она и иностранцам.

Казаки почетного караула Кубанского казачьего войска под звуки "Встречного марша" подняли российский триколор на флагшток, который является самым высоким в Краснодарском крае. Фото: Владимир Аносов/РГ

Как раз в День России в Заполярье, как и в других регионах, завершилась международная акция #Russia1Love в формате онлайн. Она организована Федеральным агентством по делам молодежи. И началась 8 июня. Все иностранцы, любящие Россию, а также все проживающие за рубежом российские соотечественники получили возможность присоединиться к празднованию.

Акция проводилась по трем номинациям. Участникам предложили исполнить песню или прочитать стихотворение на русском языке, вспомнить и написать историю, связанную с посещением России. Отдельную номинацию придумали для иностранных студентов - им предложили рассказать, почему они выбрали для получения образования Россию.

Чтобы привлечь граждан из-за границы, министерство экономического развития Мурманской области уведомило консульства Финляндии в Мурманске, Швеции в Санкт-Петербурге, а также генконсульства России в Норвегии, Финляндии и Швеции.

Не скучали и жители Мурманской области. В 15 часов на сайте областного краеведческого музея открылась виртуальная выставка "На Мурмане снимается кино". Ее посетители смогли узнать много интересного о художественных фильмах, снимавшихся в Заполярье. Кольский Север с его первозданной природой, неповторимыми пейзажами, особой атмосферой жизни в городах и поселках много раз находил отражение в сюжетах советских, российских и зарубежных фильмов, многие из которых на слуху у зрителя.

Вот лишь некоторые из них: "Семеро смелых" (1936 год), "Дорогой мой человек" (1958 год), "Вечера на хуторе близ Диканьки (1961 год), "Путь к причалу" (1962 год), "Кукушка" (2002 год), "72 метра" (2004 год), "Левиафан" (2014 год), "Ледокол" (2016 год).

Присоединился Мурманск и к общероссийскому флешмобу #МыРоссия. В полдень любители пения исполнили национальный российский гимн с балконов и из окон своих домов. А коллективы художественной самодеятельности областного Дворца культуры имени Кирова подготовили для мурманчан мини-концерты прямо во дворах. Участники студии эстрадной песни "Вернисаж", ансамбля солистов "Орфей" и вокального ансамбля "Цветные сны" спели гимн России и несколько песен из своего репертуара.

Присоединиться к флешмобу могли все желающие. В 13.00 стартовал праздничный танцевальный онлайн-флешмоб "Россия - это наша страна!", а в 14 часов - видеоконцерт, посвященный Дню России.

Еще одну праздничную "фишку" подготовили мурманские художники, работающие в стиле граффити. В преддверии праздника в Мурманске стартовала специальная акция в знак благодарности врачам за их самоотверженный труд во время пандемии коронавируса. Фасады зданий областной клинической больницы имени Баяндина украсят десятком граффити разных размеров. Закончить работу художники планируют ко Дню медицинского работника, 21 июня.

- Мы живем на Кольском полуострове, где большую часть времени мрачно и хмуро, поэтому та палитра красок, которая разместится на нашей больнице, добавит радости в сердцах врачей и пациентов, - отметил главный врач больницы Александр Голованов.