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12.06.2020 15:01
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Петербург отмечает День России онлайн

Текст: Вера Черенева
Фото: Сергей Николаев/РГ Фото: Сергей Николаев/РГ
Фото: Сергей Николаев/РГ

Петербург День России отмечает в уже привычном онлайн-формате. В отличие от прошлых лет шумных гуляний или концертов не предусмотрено, но праздник получился ярким.

Фото: Александр Полегенько/РИА Новости
День России: что и где посмотреть?

Так, группа петербургских гидрофлаеристов развернула над Финским заливом триколор. Немногочисленные зрители встречали спортсменов овациями.

Триколором украшены окна в административных зданиях и жилых домах.

Какого-то стандарта нет. Петербуржцы проявляют фантазию.

В социальных сетях постепенно появляются ролики с флешмобов. Их много. Так, некоторые петербуржцы читают стихи.

Другие исполняют песни.

Но чаще всего в этот день звучит гимн России.

Общество Ежедневник Праздники Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург 12 июня - День России

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