Петербург отмечает День России онлайн

Петербург День России отмечает в уже привычном онлайн-формате. В отличие от прошлых лет шумных гуляний или концертов не предусмотрено, но праздник получился ярким.

Так, группа петербургских гидрофлаеристов развернула над Финским заливом триколор. Немногочисленные зрители встречали спортсменов овациями.

Триколором украшены окна в административных зданиях и жилых домах.

Какого-то стандарта нет. Петербуржцы проявляют фантазию.

В социальных сетях постепенно появляются ролики с флешмобов. Их много. Так, некоторые петербуржцы читают стихи.

Другие исполняют песни.

Но чаще всего в этот день звучит гимн России.