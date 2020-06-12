Новости

Троице-Сергиеву лавру откроют для прихожан 13 июня 16:20
Врач оценил исследование о новом симптоме коронавируса 16:10
Песков назвал Путина трудоголиком в хорошем смысле слова 15:50
Пять признаков того, что вам залили плохой бензин 15:34
В Петербурге ребенок заразился коронавирусом в утробе матери 15:23
В Подмосковье слесарь задержан за серийные убийства и изнасилования 15:20
Петербург отмечает День России онлайн 15:01
Жена Владимира Зеленского заразилась коронавирусом 14:51
Под Калининградом уникальный янтарь назвали в честь Дня России 14:50
Лоза и Сафронов простились с умершим от COVID-19 юмористом Трушкиным 14:48
Фото: на атомной подлодке "Князь Владимир" подняли Андреевский флаг 14:48
В Тамбове гимн России спели всем городом 14:43
Беларусь и Тульская область готовы расширять горизонты кооперации 14:38
Юрий Лоза рассказал, каким был сатирик Анатолий Трушкин 14:37
Флаг России подняли на самой высокой точке Куршской косы 14:32
Путин заявил о высокой миссии медиков 14:21
Ростовчане отпраздновали День России уличными концертами 14:16
На Кубани горбольницу Армавира закрыли из-за вспышки COVID-19 14:16
Трейлер: Гордон-Левитт в полнометражном дебюте немецкого режиссера 13:55
Экс-полицейский попал под домашний арест из-за смерти мужчины в ОВД 13:53
Представители всех регионов ДФО спели гимн России 13:30
В Барнауле скончался главврач Железнодорожной больницы 13:28
Лидер испанской группы Jarabedepalo Пау Донес умер от рака 13:26
Видео: сын Билла Мюррея покусал полицейского и был арестован 13:15
Во Франции мужчина покончил с собой в здании суда 13:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Куда можно поехать тем, у кого отпуск в июне
Куда можно поехать тем, у кого отпуск в июне
15 июня - обсудим с экспертами новые правила поступления в вузы
15 июня - обсудим с экспертами новые правила поступления в вузы
15 июня - видеоинтервью зампреда Банка России Владимира Чистюхина о новациях в ОСАГО
15 июня - видеоинтервью зампреда Банка России Владимира Чистюхина о новациях в ОСАГО
12.06.2020 14:50
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Под Калининградом уникальный янтарь назвали в честь Дня России

Текст: Ульяна Вылегжанина
"Россиянин-2020" имеет почти овальную форму. Фото: Пресс-служба Калининградского янтарного комбината "Россиянин-2020" имеет почти овальную форму. Фото: Пресс-служба Калининградского янтарного комбината
"Россиянин-2020" имеет почти овальную форму. Фото: Пресс-служба Калининградского янтарного комбината

На Янтарном комбинате в Калининградской области накануне Дня России добыли три уникальных янтарных самородка. Об этом сообщает пресс-служба добывающего предприятия.

В честь праздника самородку весом 1320 граммов присвоили имя "Россиянин-2020". Второй самоцвет, вес которого составил 1240 граммов, получил имя "Россиянка-2020". Самый маленький из этой группы янтарь весом ровно килограмм назвали "Янтаренок".

Фото: Калининградское отделение ОНФ
Флаг России подняли на самой высокой точке Куршской косы

Как отмечают старатели, находки очень символичны. За более чем 70-летнюю историю комбината в янтарном карьере ни разу не находили сразу несколько самородков в один и тот же день. Вечером 11 июня 2020 года такое событие произошло впервые.

К уникальным относятся камни весом от одного килограмма. Все такие находки отправляются в Москву в Гохран России. Там специальная комиссия оценивает минералы и определяет их дальнейшую судьбу.

Камни без сколов и трещин, признанные драгоценными, остаются на хранении в Гохране. Часть находок продается на специальных аукционах, другие пополняют музейную коллекцию Калининградского янтарного комбината. Какая судьба ждет "Россиянина-2020", "Россиянку-2020" и "Янтаренка", пока неизвестно.

Общество Ежедневник Праздники Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область 12 июня - День России

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Путин заявил о важности стержневых поправок в Конституцию
Роспотребнадзор разработал новые санитарные требования для магазинов
Жена Владимира Зеленского заразилась коронавирусом
Пушков объяснил отсутствие приглашения президенту Украины на парад Победы
Врач назвала первые признаки ослабленного иммунитета
Как долго придется соблюдать социальную дистанцию
Русский язык в эпоху "цифры": что изменилось из-за самоизоляции