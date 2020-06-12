Под Калининградом уникальный янтарь назвали в честь Дня России

На Янтарном комбинате в Калининградской области накануне Дня России добыли три уникальных янтарных самородка. Об этом сообщает пресс-служба добывающего предприятия.

В честь праздника самородку весом 1320 граммов присвоили имя "Россиянин-2020". Второй самоцвет, вес которого составил 1240 граммов, получил имя "Россиянка-2020". Самый маленький из этой группы янтарь весом ровно килограмм назвали "Янтаренок".

Как отмечают старатели, находки очень символичны. За более чем 70-летнюю историю комбината в янтарном карьере ни разу не находили сразу несколько самородков в один и тот же день. Вечером 11 июня 2020 года такое событие произошло впервые.

К уникальным относятся камни весом от одного килограмма. Все такие находки отправляются в Москву в Гохран России. Там специальная комиссия оценивает минералы и определяет их дальнейшую судьбу.

Камни без сколов и трещин, признанные драгоценными, остаются на хранении в Гохране. Часть находок продается на специальных аукционах, другие пополняют музейную коллекцию Калининградского янтарного комбината. Какая судьба ждет "Россиянина-2020", "Россиянку-2020" и "Янтаренка", пока неизвестно.