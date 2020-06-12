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12.06.2020 11:02
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Аэропорт Симферополь украсят огромным портретом Айвазовского

Текст: Алексей Вакуленко
Фото: Пресс-служба аэропорта Симферополь Фото: Пресс-служба аэропорта Симферополь
Фото: Пресс-служба аэропорта Симферополь

В терминале аэропорта Симферополь разместят полотно с изображением выдающегося художника Ивана Айвазовского, чье имя авиагавань носит с 12 июня прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.

В День России в Москве художники из арт-кластера "Таврида" начали работу над полотном в стиле граффити, чья площадь составит 20 квадратных метров. Картину с изображением мариниста на фоне неспокойного моря сложат из десяти панелей. Художники работают в смешанной технике, которая предполагает нанесение на холст краски разных видов, в том числе из аэрографа и баллона.

Фото: Пресс-служба арт-кластера "Таврида"
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После завершения работы, на которую запланировано несколько дней, картину самолетом привезут в Симферополь, после чего арт-объект займет свое место в зоне прилета пассажирского терминала на галерее второго этажа. В аэропорту заверили, что оттуда он будет отлично виден прибывающим гостям полуострова.

По словам куратора проекта, эксперта "Тавриды" по направлению "Изобразительное искусство" Аси Баскаевой, изображение живописца будет многоугольным, благодаря чему гостям аэропорта будет лучше его "считывать".

- Мы искали варианты размещения и реализации, - рассказала она. - Очень хотели сделать на фасаде настоящую роспись, но здание построено по последнему слову техники и фасадное стекло оказалось абсолютно гидрофобным - вся краска скатывалась.

Генеральный директор ООО "Международный аэропорт "Симферополь" Евгений Плаксин напомнил, что новый терминал аэропорта с первых дней зарекомендовал себя успешной площадкой для реализации арт-проектов.

Посвященный Айвазовскому проект стал частью посвященных Дню России акций арт-кластера "Таврида", что призваны продемонстрировать глубину и многогранность отечественного искусства.

Культура Арт Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

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