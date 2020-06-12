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12.06.2020 14:16
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Ростовчане отпраздновали День России уличными концертами

Текст: Николай Грищенко
Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области
Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

В Ростове-на-Дону состоялись уличные концерты, посвященные Дню России. В них приняли участие артисты самодеятельности и ансамбль песни и пляски Южного округа войск национальной гвардии.

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ РИА Новости
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Один из концертов состоялся во дворе дома на улице на Журавлева, где живет ветеран Ростовской филармонии, заслуженный работник культуры РСФСР Эмма Агопова. В 1947 году она поступила на работу в филармонию, которой посвятила всю свою трудовую жизнь.

- День России - большой патриотический праздник, символ национального единения и гражданского мира. Это день, когда мы в полной мере можем осознать, что являемся гражданами великой многонациональной страны, где мирно уживаются большое количество народностей, сохраняя свой язык, культуру и традиции, - подчеркнула министр культуры Ростовской области Анна Дмитриева.

Кроме музыкальных выступлений жители Ростова-на-Дону могли узнать страницах истории Донского края.

Общество Ежедневник Праздники Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Ростов-на-Дону 12 июня - День России

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