В Астраханском кремле подняли флаг России

Праздник России в Астрахани отметили подъемом государственного флага. Знаменная группа штаба ОНФ торжественно пронесла полотнище по территории кремля к архитектурному памятнику гарнизонной гауптвахты - главному караулу крепости XIX века.

Под звуки государственного гимна знамя водрузили на флагшток, а коллектив государственного ансамбля песни и танца исполнил песню "Астрахань". Затем перед собравшимися выступил губернатор Игорь Бабушкин.

- История России - это история каждого из нас. И начинается она с малой родины. Для нас это - астраханская земля, настоящее и будущее которой напрямую зависит от нашего общего труда и гражданской ответственности, - заявил глава региона.

Ко Дню России, по решению регионального штаба, в Астрахани сняли ряд карантинных ограничений: горожанам разрешили посещать парки отдыха и центральную набережную. Кроме этого, начали работать библиотеки, музеи и зоопарк.

Как сообщает пресс-служба губернатора, библиотеки будут выдавать книги по предзаказу в режиме абонемента, музеи смогут принимать только одиночных посетителей и по предварительной записи. Кроме этого, заранее записавшись группой до пяти человек можно будет попасть в зоопарк.

Также разрешили репетиции небольшим - до 15 человек - коллективам артистов театров и цирка и тренировки спортсменов сборных команд на открытом воздухе.