Новости

В Крыму призвали смело бронировать отдых на полуострове 11:25
В Челябинской области режим самоизоляции продлен до 30 июня 11:16
В поселке на Колыме объявили режим ЧС из-за разрушающегося дома 11:04
Аэропорт Симферополь украсят огромным портретом Айвазовского 11:02
Власти Армении решили продлить режим ЧП до 13 июля 11:01
В Элисте студенты исполнили Гимн России 10:57
Число проведенных в России тестов на коронавирус превысило 14 миллионов 10:50
Лукашенко направил поздравление Владимиру Путину с Днем России 10:36
В Астраханском кремле подняли флаг России 10:36
На Дону к Дню России рабочие вертолетного завода провели донорскую акцию 10:26
Барнаул украсили тысячей флагов в День России 10:24
Французский журналист напророчил США при Дональде Трампе хаос и распад 10:21
На Урал привезли 13 тонн сладкого узбекского перца 10:04
В Таиланде с 15 июня отменят комендантский час 09:57
Московские врачи отправились на Камчатку для борьбы с коронавирусом 09:54
Иран поздравил с Днем России и заявил о желании развивать сотрудничество 09:49
Как украсили Москву ко Дню России 09:43
Московские врачи вылечили от коронавируса более 118 тысяч человек 09:39
Володин поздравил граждан с Днем России 09:22
Крещение шрапнелью: в 1915 году российские зенитки прошли проверку боем 09:22
В День России на концерте на Красной площади смогут быть только волонтеры 09:20
"Севилья" обыграла "Бетис" в возобновившемся чемпионате Испании 09:13
Видео: В День России приморский силач протащил 18-тонный грузовик 08:51
Роспотребнадзор разработал новые санитарные требования для магазинов 08:48
В День России москвичей ждут облачная погода, дождь и до 26 градусов тепла 08:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Куда можно поехать тем, у кого отпуск в июне
Куда можно поехать тем, у кого отпуск в июне
15 июня - обсудим с экспертами новые правила поступления в вузы
15 июня - обсудим с экспертами новые правила поступления в вузы
15 июня - видеоинтервью зампреда Банка России Владимира Чистюхина о новациях в ОСАГО
15 июня - видеоинтервью зампреда Банка России Владимира Чистюхина о новациях в ОСАГО
12.06.2020 10:36
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Астраханском кремле подняли флаг России

Текст: Наталья Коротченко

Праздник России в Астрахани отметили подъемом государственного флага. Знаменная группа штаба ОНФ торжественно пронесла полотнище по территории кремля к архитектурному памятнику гарнизонной гауптвахты - главному караулу крепости XIX века.

Фото: Александр Полегенько/РИА Новости
День России: что и где посмотреть?

Под звуки государственного гимна знамя водрузили на флагшток, а коллектив государственного ансамбля песни и танца исполнил песню "Астрахань". Затем перед собравшимися выступил губернатор Игорь Бабушкин.

- История России - это история каждого из нас. И начинается она с малой родины. Для нас это - астраханская земля, настоящее и будущее которой напрямую зависит от нашего общего труда и гражданской ответственности, - заявил глава региона.

Ко Дню России, по решению регионального штаба, в Астрахани сняли ряд карантинных ограничений: горожанам разрешили посещать парки отдыха и центральную набережную. Кроме этого, начали работать библиотеки, музеи и зоопарк.

Как сообщает пресс-служба губернатора, библиотеки будут выдавать книги по предзаказу в режиме абонемента, музеи смогут принимать только одиночных посетителей и по предварительной записи. Кроме этого, заранее записавшись группой до пяти человек можно будет попасть в зоопарк.

Также разрешили репетиции небольшим - до 15 человек - коллективам артистов театров и цирка и тренировки спортсменов сборных команд на открытом воздухе.

Общество Ежедневник Праздники Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область Астрахань 12 июня - День России РГ-Фото

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Роспотребнадзор разработал новые санитарные требования для магазинов
В ВОЗ объяснили заявление о "необычной" смертности от COVID-19 в России
Пушков объяснил отсутствие приглашения президенту Украины на парад Победы
Торговые центры в Подмосковье откроют 25 июня
Врач назвала первые признаки ослабленного иммунитета
Как долго придется соблюдать социальную дистанцию
Русский язык в эпоху "цифры": что изменилось из-за самоизоляции