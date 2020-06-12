В Элисте студенты исполнили Гимн России

Сегодня в нашей стране проходит всероссийская акция "Гимн России". В честь празднования Дня России жители разных регионов с балконов или у окон своих домов исполнят Гимн России. Каждый может сам записать свое исполнение и опубликовать в социальных сетях с хэштегом #ОБЩЕРОССИЙСКОЕИСПОЛНЕНИЕГИМНА.

Именно так поступили студенты Калмыцкого госуниверситета. "Вживую" они исполнят сегодня гимн России, не покидая общежитий.

Накануне в Элисте прошла генеральная репетиция, в которой приняли участие не только студенты КалмГУ, но и сотрудники элистинского педагогического колледжа. Вышедшие на балконы общежития "Дом отличника" студенты исполняли гимн вместе с солисткой, которая выступала у микрофона на улице.

Республиканское министерство спорта и молодежной политики предлагает всем желающим 12 июня также принять участие в акции. Для этого нужно в 18.00 выйти на балконы или подойти к окнам своих домов и стать частью общего хора (в других регионах время может быть иное). Или присоединиться к онлайн-празднованию Дня России, записав на видео исполнение гимна и выложив запись в соцсети. Его можно отправлять до 14 июня.