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12.06.2020 07:55
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Крыму День России отметят художественными флешмобами и салютом

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Пресс-служба Совета министров Республики Крым Фото: Пресс-служба Совета министров Республики Крым
Фото: Пресс-служба Совета министров Республики Крым

В Республике Крым и Севастополе, где с 15 июня начнут поэтапно запускать летний курортный сезон, по-прежнему запрещены все массовые мероприятия. Поэтому власти республики, мэры городов и общественные организации подобрали такой формат праздничных акций, при которых возможно соблюсти социальную дистанцию и выполнить все требования Роспотребнадзора.

Фото: Максим Коротченко
Как в этом году празднуют День России

Всероссийские акции "Флаги России", "Гимн России", "Окна России" пройдут в режиме онлайн, но будут в регионе и свои праздничные "изюминки". Например, арт-кластер "Таврида" приготовил ко Дню России серию специальных мероприятий, которые продемонстрируют глубину и многогранность российского искусства и его творцов. В Феодосии 12 июня в 15 часов во дворе жилого дома № 41 на Симферопольском шоссе пройдет праздничный концерт "Мы Россия", который посвятят великому художнику-маринисту Ивану Айвазовскому, который родился и вырос в этом городе. Военный духовой оркестр национальной гвардии России, артисты Севастопольского ТЮЗа и резиденты "Тавриды" познакомят зрителей с культурой их малой Родины.

Граффитисты арт-кластера создадут на полуострове два арт-объекта. Так, в Севастополе на стене дома №15 на улице Толстого художники создадут мурал площадью 120 квадратных метров с портретом писателя. Выбор героя для творчества художники объяснили тем, Лев Николаевич служил здесь во время первой обороны Севастополя и запечатлел город, описав его в своих "Севастопольских рассказах". А в Симферополе в здании аэропорта можно будет полюбоваться портретом Ивана Айвазовского площадью 20 квадратов. Московские художники проекта передадут его в подарок аэропорту и всем крымчанам. Напомним, в 2019 году международный аэропорт Симферополь стал называться в честь знаменитого мариниста по итогам голосования в рамках проекта "Великие имена России".

В Симферополе же на площади им. В.И.Ленина с 11 июня развернута уличная информационная тематическая выставка "Великие города Великой России". Вместе с ней на площади разместили фотозону.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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- Крымчане и гости полуострова на стендах выставки смогут увидеть замечательные изображения городов: Москва, Санкт-Петербург, Кронштадт, Пушкин, Гатчина, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Омск, Самара, Ростов-на-Дону, Уфа, Красноярск, Пермь, Воронеж, Волгоград, Великий Новгород, Дербент, Сочи, Суздаль, Пятигорск, Владивосток, Иркутск, Владимир, Калининград, Улан-Удэ, Тверь, Грозный, Смоленск, Тула, Псков, Йошкар-Ола, Ярославль, Архангельск, Астрахань, Рязань, Краснодар и Кострома и, конечно же, Севастополь и Керчь. При этом, на стендах можно будет ознакомиться со статистической информацией о каждом городе - данных о населении, площади, наличии метрополитена и аэропортов, а также об исторических и современных фактах, - рассказал министр внутренней политики, информации и связи Республики Крым Михаил Афанасьев.

А 12 июня симферопольцам, севастопольцам, ялтинцам и жителям других городов полуострова раздадут несколько десятков тысяч символических ленточек цветов флага России. Акцию можно будет поддержать онлайн в социальных сетях, для чего ленточку нужно прикрепить на одежду, сделать фото и выложить в социальные сети с хештегом #МояРоссия и передать фото-эстафету трем своим друзьям.

Фото: Предоставлено Централ Партнершип
Что подготовили телеканалы ко Дню России

В курортной столице полуострова, городе Ялте, с 9 часов утра на набережной около "Автокафе" будет играть театр духовой музыки "Ялта", в 9 часов 30 минут состоится торжественное поднятие флага России, после чего запланировано торжественное открытие нового арт-объекта - клумбы, оформленной при участии Никитского ботанического сада специально к празднованию Дня России.

12 июня в 20 часов 30 минут крымчане смогут посмотреть праздничный концерт с участием лучших артистов, ансамблей, творческих коллективов в эфире телеканала "Первый Крымский". А завершится праздник масштабным фейерверком с территории Историко-археологического музея-заповедника "Неаполь Скифский" в 22 часа.

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