На кулинарном марафоне в честь Дня России раскрыли новые рецепты пирогов

Интересные и вкусные акции в честь Дня России стартовали в регионах страны.

В Ханты-Мансийском автономном округе ее назвали: "Испеки пирог и подари его тем, кого хочешь поблагодарить". В Белоярском пироги вручат пожилым людям комплексного центра социального обслуживания населения, а в Лангепасе - врачам города.

Накануне праздника сочинские национальные общины тоже готовили сдобу. Белорусская, грузинская, осетинская, греческая и армянская диаспоры приготовил национальную выпечку и угостили врачей местных больниц, которые встречают праздник на рабочих местах. В Костроме представители национально-культурных объединений тоже пекут пироги национальной кухни для передачи их в больницы.

Испеченный пирог можно украсить маленьким флажком триколора и подарить тому человеку, которого хочется поблагодарить, как это сделают известные горожане Астрахани. Кулинарное изделие при желании можно сфотографировать и выложить в соцсети с хэштегом #СпасибоРодина.

В Вологодской области запустили настоящий кулинарный онлайн-марафон "Пироги Вологодчины". В нем приняли участие 20 муниципалитетов. Они делятся своими секретными рецептами. Организацией занялся Центр народной культуры.

Кулинарный баттл сразу стал популярным. Чего только не предложили мастерицы - витушки, рыбники, морковники, посыпушки, ягодники, гороховые сочни, свадебные караваи и многое другое, блюда разных уголков региона. Первыми же свое видео представили мастерицы вепсского сельского поселения Бабаевского района. Они показали, как нужно привечать будущего мужа дочери - пирогами для зятя.

В основе - тонкие сканцы из пшеничной муки с пшеном или сахарным песком. Сканцы - это традиционное национальное угощение вепсов, тонкие хрустящие лепешки. Как утверждают старожилы: правильный сканец, если подуешь, он поднимается над столом. А секрет такого уникального блюда в тщательном замешивании теста и очень тонкой раскатке.

Если вепсы встречали будущего мужа дочери пирогами для зятя, то в Верховажском районе уже на свадьбу готовили традиционный блинный пирог. Как признались эксперты кулинарного марафона, это одна из самых оригинальных и самобытных видов выпечки. Его основа - бездрожжевой сочень из пшеничной муки, в который укладывается слоями всевозможная начинка - творог со сметаной, изюм, черемуха, свежие или моченые ягоды.

Мастерицы из Сокольского района показали еще один рецепт - рогульки, начинку для которого стряпали из боровецкой картошки. Она здесь очень вкусная, потому растет в песчаной почве. Сегодня онлайн-марафон "Пироги Вологодчины" завершается.