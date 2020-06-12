На Урал привезли 13 тонн сладкого узбекского перца

Овощи пропустили в регион через таможенный "зеленый коридор". Так, согласно договоренностям между властями Свердловской и Наманганской областей, будет происходить и дальше.

Первой партией южных овощей стали 13 тонн сладкого перца, сообщают в департаменте информполитики. На очереди - другая плодовоовощная продукция. Поставки будут осуществляться через упрощенный таможенный коридор.

- Это практический результат большой совместной работы, в результате которой уральцы получат возможность покупать качественные фрукты и овощи, прежде всего те, что не могут быть выращены в наших климатических условиях. Участие в проекте "зеленого коридора" изначально предусматривает высокое качество продукции, а наличие в Свердловской области соответствующей инфраструктуры прохождения сельхозпродукции через границу обеспечивает быстрый путь фруктов и овощей к потребителю", - пояснил замминистра международных и внешнеэкономических связей Вячеслав Ярин.