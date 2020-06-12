Роспотребнадзор разработал новые санитарные требования для магазинов

Роспотребнадзор подготовил проект санитарных требований к магазинам и рынкам, которые реализуют пищевую продукцию. Новые правила будут действовать до первого января 2031 года. Об этом сообщается на портале проектов правовых актов.

Как поясняет ведомство, правила разработаны для предотвращения возникновения и распространения инфекционных заболеваний и отравлений, связанных с реализацией пищевой продукции в магазинах и рынках. Согласно документу, продавцам запретят отпускать продукты, которые упали на пол, взвешивать продукты на весах без упаковки, выливать напитки из стаканов обратно в общую тару и продавать яйца в отделах, реализующих не упакованные производителем товары.

"В торговых объектах, использующих контейнеры, тележки и корзины для самообслуживания покупателей, создаются условия для обработки и хранения данных контейнеров, тележек и корзин отдельно от условий для обработки и хранения торгового оборудования и инвентаря",- сообщается в документе.

Рыбные магазины запретят размещать в помещениях, встроенных или пристроенных к жилым или административным зданиям. Уровень шума в торговых залах должен будет соответствовать гигиеническим требованиям к уровню шуму в жилых помещениях.

Над торговыми местами на открытых рынках обяжут устанавливать навесы для защиты продуктов. А в самих палатках владельцы должны будут иметь раковины для мытья рук. А нестационарные торговые объекты, согласно новым правилам, следует размещать в местах, имеющих туалет в пешей доступности от рабочего места.