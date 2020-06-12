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12.06.2020 08:00
Рубрика: Экономика

Российская клубника в этом году поступит в магазины на две недели позже

Текст: Татьяна Карабут
В этом году российских ягод на прилавках магазинов будет меньше примерно на 20%, оценивает гендиректор Ягодного союза Ирина Козий. Подвела погода: заморозки на юге, холодное и дождливое начало сезона в центральной полосе. А дожди в конце весны и в начале лета привели к тому, что начало сбора всех основных ягодных культур в центральной полосе России в этом году задержится примерно на две недели. Самый массовый сезон сбора урожая земляники придется на начало июля, говорит эксперт.
Фото: Istock 911678646 Фото: Istock
911678646 Фото: Istock

Кроме того, теплая зима и дождливая весна вызвали развитие заболеваний и вредителей растений. А закрытие рынков и запреты на перевозку продукции во многих южных регионах привели в тому, что большой объем созревшей ягоды или не собирался, или просто выбрасывался фермерами.

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"Сейчас после снятия самоизоляционных ограничений в Москве и других регионах у производителей появилась надежда, что часть продукции можно будет продавать на специализированных ярмарках и фермерских рынках. Но для хозяйств юга России эти меры уже запоздали", - поясняет Козий.

Помимо этого, в текущем сезоне средние и крупные производители ягод столкнулись с проблемой при организации сбора урожая. Для сбора урожая земляники требуется около двадцати сезонных рабочих на каждый гектар плодоносящей плантации. Общая потребность отрасли в иностранных сезонных работниках составляет около 6 тысяч человек. Традиционно для этой работы в Россию приезжали рабочие из ближнего зарубежья. В этом году из-за закрытия границ привезти сотрудников невозможно, а найти необходимое количество рабочих внутр и страны производители ягод не могут. Все эти три фактора окажут влияние и на цены для потребителей.

Козий напоминает, что купить ягоды российских производителей можно в розничных сетях, на рынках и непосредственно в хозяйствах. Многие из производителей в этом году продают ягоды напрямую или приглашают потребителей самим собрать ягоду с грядок и приобрести самые свежие плоды по значительно более низкой цене.

Фото: РИА Новости
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Промышленное производство черешни в России очень невелико. Большая часть этих плодов в России импортные, рассказывает эксперт. Из регионов России наиболее развито производство черешни в Краснодарском крае, Дагестане и Ростовской области. В этих регионах сады также серьезно пострадали от весенних заморозков, пришедшихся именно на период цветения черешни и других косточковых культур. В некоторых хозяйствах сообщали о потерях до 80% урожая. Общие потери Ирина Козий оценивает на уровне 20-30%. При этом, по ее словам, основную роль в формировании цены на рынке черешни все же играет импортная продукция. Поэтому самым значимым фактором изменения цен является падение курса рубля и сложности иностранных производителей и поставщиков.

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