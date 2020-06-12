С 12 по 19 июня спецрейсы вернут на родину россиян из нескольких стран

В период с 12 по 19 июня россияне смогут вернутся из Индонезии, Вьетнама, Киргизии, Армении, Турции и других стран. Такую информацию опубликовала Минкомсвязь РФ.

Так, 12 июня состоится авиарейс Париж - Москва, а 13 июня в столицу и Ростов-на-Дону прилетят россияне из Гоа, Бангкока, Лондона и города Ош (Киргизия). На 14 июня запланированы рейсы из Денпасара и Хошимина в Москву, Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону. Также состоится рейс Бишкек - Москва, пишет "Интерфакс".

Вывозные рейсы доставят 15 июня граждан РФ из Еревана и Антальи в Москву, Казань и Махачкалу. 16 июня состоится рейс Дели - Москва, 17-го - из Бишкека в Казань, 19-го - из Бишкека в Якутск.

Напомним, на фоне пандемии коронавируса с 27 марта Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы. По данным Росавиации, с 20 марта по седьмое июня этого года на родину вернулись более 193 тысяч россиян.