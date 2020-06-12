Самбисты рассказали о своей славной истории в онлайн

Новости

Жена Владимира Зеленского заразилась коронавирусом 14:51
Под Калининградом уникальный янтарь назвали в честь Дня России 14:50
Лоза и Сафронов простились с умершим от COVID-19 юмористом Трушкиным 14:48
Беларусь и Тульская область готовы расширять горизонты кооперации 14:38
Юрий Лоза рассказал, каким был сатирик Анатолий Трушкин 14:37
Флаг России подняли на самой высокой точке Куршской косы 14:32
Путин заявил о высокой миссии медиков 14:21
Ростовчане отпраздновали День России уличными концертами 14:16
На Кубани горбольницу Армавира закрыли из-за вспышки COVID-19 14:16
Трейлер: Гордон-Левитт в полнометражном дебюте немецкого режиссера 13:55
Экс-полицейский попал под домашний арест из-за смерти мужчины в ОВД 13:53
Представители всех регионов ДФО спели гимн России 13:30
В Барнауле скончался главврач Железнодорожной больницы 13:28
Лидер испанской группы Jarabedepalo Пау Донес умер от рака 13:26
Видео: сын Билла Мюррея покусал полицейского и был арестован 13:15
Во Франции мужчина покончил с собой в здании суда 13:07
Улицы в центре Москвы перекроют для репетиций парада Победы 13:06
Директор Росгвардии поздравил подчиненных и ветеранов с Днем России 13:00
Премьера Италии допрашивает прокуратура по делу о пандемии 12:57
Медведев принял участие во флешмобе в честь Дня России 12:56
В мечети Кабула прогремел взрыв 12:38
Захарова в День России дала урок патриотизма 12:31
Тайны морей России открыли на ВДНХ 12:30
В День России на портале "Узнай Москву" появился увлекательный квест 12:02
В Минздраве рассказали о влиянии жары на распространение COVID-19 12:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Куда можно поехать тем, у кого отпуск в июне
Куда можно поехать тем, у кого отпуск в июне
15 июня - обсудим с экспертами новые правила поступления в вузы
15 июня - обсудим с экспертами новые правила поступления в вузы
15 июня - видеоинтервью зампреда Банка России Владимира Чистюхина о новациях в ОСАГО
15 июня - видеоинтервью зампреда Банка России Владимира Чистюхина о новациях в ОСАГО
12.06.2020 13:56
Рубрика: Спорт

Самбисты рассказали о своей славной истории в онлайн

Текст: Николай Долгополов
12 июня в День России Всероссийская федерация самбо, Лига боевого самбо и медиагруппа "Красный квадрат" начали онлайн-рассказ о славной истории самбо. Показ первого из четырех эпизодов был специального приурочен к праздничному дню.

После короткого приветствия министра спорта РФ Олега Матыцина слово берет Сергей Елисеев. Президент Всероссийской федерации самбо и первый вице-президент Международной федерации стал автором сценария цикла.

У истоков создания самбо стояли трое - Михаил Ощепков, Виктор Спиридонов и Анатолий Харлампиев. После просмотра 20-минутного эпизода все же создается впечатление: наибольший вклад в появление этого вида спорта внес Михаил Ощепков. Отобрал лучшие приемы из целой тысячи, изучив для этого десятки самых разных видов спортивных единоборств, он и вывел самбо на всесоюзную арену.

Фото: iStock
Онлайн-турнир по самбо пройдет в формате викторины

Жизнь Ощепкова сложилась трагически. Он долгие годы прожил в Японии, откуда вернулся в 1913-м признанным мастером дзюдо. Служил в гражданскую войну в белой армии генерала Колчака переводчиком японского. В пору чисток 1930-х ему это припомнили, объявив японским шпионом. Ощепков не дожил до суда. Через несколько дней после ареста и беспощадных допросов он скончался в тюремной камере.

А самбо выжило. Почему и как просто и доходчиво объясняют известные актеры Дмитрий Певцов и Андрей Мерзликин. История периода становления этого вида нашей отечественной борьбы заканчивается в первом эпизоде на предвоенным 1940-м годе. Вот она, первая часть из жизни самбо.

Нас же ждут еще три не менее интересных эпизода.

Спорт Виды спорта Единоборства и силовые виды

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Роспотребнадзор разработал новые санитарные требования для магазинов
В ВОЗ объяснили заявление о "необычной" смертности от COVID-19 в России
Пушков объяснил отсутствие приглашения президенту Украины на парад Победы
Торговые центры в Подмосковье откроют 25 июня
Врач назвала первые признаки ослабленного иммунитета
Валерий Брагин возглавил сборную России по хоккею
Россия может принять финальный турнир Лиги чемпионов-2019/20