Самбисты рассказали о своей славной истории в онлайн

12 июня в День России Всероссийская федерация самбо, Лига боевого самбо и медиагруппа "Красный квадрат" начали онлайн-рассказ о славной истории самбо. Показ первого из четырех эпизодов был специального приурочен к праздничному дню.

После короткого приветствия министра спорта РФ Олега Матыцина слово берет Сергей Елисеев. Президент Всероссийской федерации самбо и первый вице-президент Международной федерации стал автором сценария цикла.

У истоков создания самбо стояли трое - Михаил Ощепков, Виктор Спиридонов и Анатолий Харлампиев. После просмотра 20-минутного эпизода все же создается впечатление: наибольший вклад в появление этого вида спорта внес Михаил Ощепков. Отобрал лучшие приемы из целой тысячи, изучив для этого десятки самых разных видов спортивных единоборств, он и вывел самбо на всесоюзную арену.

Жизнь Ощепкова сложилась трагически. Он долгие годы прожил в Японии, откуда вернулся в 1913-м признанным мастером дзюдо. Служил в гражданскую войну в белой армии генерала Колчака переводчиком японского. В пору чисток 1930-х ему это припомнили, объявив японским шпионом. Ощепков не дожил до суда. Через несколько дней после ареста и беспощадных допросов он скончался в тюремной камере.

А самбо выжило. Почему и как просто и доходчиво объясняют известные актеры Дмитрий Певцов и Андрей Мерзликин. История периода становления этого вида нашей отечественной борьбы заканчивается в первом эпизоде на предвоенным 1940-м годе. Вот она, первая часть из жизни самбо.

Нас же ждут еще три не менее интересных эпизода.