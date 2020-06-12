Семин рассказал о срыве перехода Дзюбы в "Локомотив"

Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин рассказал, что руководство клуба не одобрило переход Артема Дзюбы.

Как рассказал Семин Sport24, в 2018 году у "Локомотива" был шанс заполучить в свои ряды нападающего Артема Дзюбы. Однако против такого трансфера выступил председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков.

"Мы действительно хотели Дзюбу. Но его кандидатуру забраковали. Был ли я за переход Дзюбы в "Локо"? Конечно! Я с ним и разговаривал. Но его переход не состоялся", - рассказал Семин.

По словам экс-главного тренера клуба, сам футболист был не против продолжить карьеру именно в "Локомотиве", поскольку ему перед чемпионатом мира нужна была игровая практика. В итоге он отправился в тульский "Арсенал".

В нынешнем сезоне Дзюба провел за "Зенит" 28 матчей, в которых забил 15 голов и отдал 12 результативных передач.