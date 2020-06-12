Новости

Видео: Ученики со всей России сказали слова благодарности любимому педагогу 17:31
Вирусолог рассказал, какой будет вторая волна COVID-19 17:12
Одна из моделей Renault ушла с российского рынка 17:01
Рошаль вступился за калининградских медиков 16:58
Дмитрий Песков сравнил себя с сапером 16:49
В Москве в тоннелях уберут сплошную разметку 16:47
Семин рассказал о срыве перехода Дзюбы в "Локомотив" 16:37
Назван простой способ избавиться от тяги к сладкому за неделю 16:33
Песков посоветовал читать классику и Илона Маска 16:25
Троице-Сергиеву лавру откроют для прихожан 13 июня 16:20
Врач оценил исследование о новом симптоме коронавируса 16:10
Песков назвал Путина трудоголиком в хорошем смысле слова 15:50
Пять признаков того, что вам залили плохой бензин 15:34
В Петербурге ребенок заразился коронавирусом в утробе матери 15:23
В Подмосковье слесарь задержан за серийные убийства и изнасилования 15:20
Петербург отмечает День России онлайн 15:01
Жена Владимира Зеленского заразилась коронавирусом 14:51
Под Калининградом уникальный янтарь назвали в честь Дня России 14:50
Лоза и Сафронов простились с умершим от COVID-19 юмористом Трушкиным 14:48
Фото: на атомной подлодке "Князь Владимир" подняли Андреевский флаг 14:48
В Тамбове гимн России спели всем городом 14:43
Беларусь и Тульская область готовы расширять горизонты кооперации 14:38
Юрий Лоза рассказал, каким был сатирик Анатолий Трушкин 14:37
Флаг России подняли на самой высокой точке Куршской косы 14:32
Путин заявил о высокой миссии медиков 14:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Куда можно поехать тем, у кого отпуск в июне
Куда можно поехать тем, у кого отпуск в июне
15 июня - обсудим с экспертами новые правила поступления в вузы
15 июня - обсудим с экспертами новые правила поступления в вузы
15 июня - видеоинтервью зампреда Банка России Владимира Чистюхина о новациях в ОСАГО
15 июня - видеоинтервью зампреда Банка России Владимира Чистюхина о новациях в ОСАГО
12.06.2020 16:37
Рубрика: Спорт

Семин рассказал о срыве перехода Дзюбы в "Локомотив"

Текст: Максим Домчев
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин рассказал, что руководство клуба не одобрило переход Артема Дзюбы.

Фото: Михаил Синицын/РГ
Семин не вернется в "Локомотив" при нынешнем руководстве

Как рассказал Семин Sport24, в 2018 году у "Локомотива" был шанс заполучить в свои ряды нападающего Артема Дзюбы. Однако против такого трансфера выступил председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков.

"Мы действительно хотели Дзюбу. Но его кандидатуру забраковали. Был ли я за переход Дзюбы в "Локо"? Конечно! Я с ним и разговаривал. Но его переход не состоялся", - рассказал Семин.

По словам экс-главного тренера клуба, сам футболист был не против продолжить карьеру именно в "Локомотиве", поскольку ему перед чемпионатом мира нужна была игровая практика. В итоге он отправился в тульский "Арсенал".

В нынешнем сезоне Дзюба провел за "Зенит" 28 матчей, в которых забил 15 голов и отдал 12 результативных передач.

Спорт Футбол Чемпионат России Спортивные организации Футбольные клубы "Локомотив" Футбольные трансферы

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Путин заявил о важности стержневых поправок в Конституцию
Роспотребнадзор разработал новые санитарные требования для магазинов
Жена Владимира Зеленского заразилась коронавирусом
Пушков объяснил отсутствие приглашения президенту Украины на парад Победы
Врач назвала первые признаки ослабленного иммунитета
Валерий Брагин возглавил сборную России по хоккею
Россия может принять финальный турнир Лиги чемпионов-2019/20