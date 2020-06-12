Сенатор-республиканец Том Коттон: Введите войска

Редактор отдела "Мнения" New York Times Джеймс Беннет был уволен после публикации этой статьи сенатора-республиканца Тома Коттона:

"На этой неделе участники массовых беспорядков ввергли многие американские города в пучину анархии, напомнив о волне беззакония и насилия, охватившей страну в 1960-е годы.

Самые серьезные беспорядки в Нью-Йорке произошли в понедельник вечером, когда мэр Билл Де Блазио (Bill de Blasio) не предпринял серьезных мер и бездействовал, а центр Манхэттена накрыла волна беззакония. По улицам бродили банды мародеров, громя и опустошая сотни магазинов и фирм. Некоторые даже ездили на экзотических автомобилях. Для богатых любителей острых ощущений, а также для других преступных элементов эти беспорядки стали массовыми развлечениями.

Основная тяжесть вспыхнувшего насилия обрушилась на полицейских, которых было значительно меньше, чем участников беспорядков, и которым мешали выполнять свои обязанности беспомощные политики. В штате Нью-Йорк протестующие на машинах наезжали на кордоны полицейских - по меньшей мере, трижды. В Лас-Вегасе участник беспорядков выстрелил полицейскому в голову, и тот сейчас находится в "тяжелом" состоянии. В Сент-Луисе четверо полицейских получили огнестрельные ранения при попытке разогнать толпу, бросавшую в них кирпичи и обливавшую их бензином. В другом случае 77-летний отставной капитан полиции был застрелен, когда он пытался остановить мародеров, грабивших ломбард. "Это же чей-то дедушка", - закричал случайный прохожий, оказавшийся на месте происшествия.

Некоторые представители элит оправдывают эту оргию насилия в духе "радикального шика" и называют ее вполне ожидаемой реакцией на смерть Джорджа Флойда (George Floyd), погибшего в результате неправомерных действий. Эти оправдания построены на возмутительной равнозначности, согласно которой в нравственном плане бунтовщики и мародеры приравниваются к законопослушным участникам мирных протестов. Не следует путать большинство тех, кто пытается протестовать мирно, с бандами правонарушителей и негодяев.

Но эти беспорядки не имеют никакого отношения к Джорджу Флойду, безутешные родственники которого осудили насилие. На самом деле нигилисты-преступники просто жаждут добычи и острых ощущений, которые они испытывают, круша все на своем пути. А представители леворадикальных движений, таких как антифа, проникают в толпы протестующих, чтобы использовать смерть Флойда в своих собственных анархических целях.

Эти бунтовщики, если их не усмирить, не только уничтожат средства к существованию законопослушных граждан, но и унесут еще больше невинных жизней. Многие представители бедных групп населения, которые по-прежнему страдают от последствий прошлых потрясений, станут еще беднее.

Порядок на наших улицах восстановит, в первую очередь, вот что: решительная демонстрация силы для разгона, задержания и, главное, обуздания нарушителей закона. Но местным правоохранительным органам в некоторых городах крайне необходима поддержка, а оторванные от реальности политики в других городах отказываются делать то, что необходимо для обеспечения законности.

Темпы распространения волны грабежей и беспорядков могут отличаться от ночи к ночи, но пришло время, когда федеральные власти должны оказать поддержку местным правоохранительным органам. Некоторые губернаторы задействовали силы Национальной гвардии, но другие отказываются это делать, и в некоторых случаях бунтовщики все еще превосходят численностью объединенные силы полиции и Национальной гвардии. В этих условиях закон "О противодействии мятежным действиям" наделяет президента правом использовать военные "или любые другие средства" в "случаях мятежных действий или воспрепятствования осуществлению закона".

Этот достойный почитания, освященный веками закон, существующий почти столько же, сколько сама наша республика, не означает введения "военного положения" или конца демократии, как нелепо заявляют некоторые легко возбудимые критики, не знающие ни закона, ни нашей истории. Фактически федеральное правительство несет предписанную конституцией обязанность перед штатами "защищать каждый из них от внутренних беспорядков с применением насилия". На протяжении всей нашей истории президенты десятки раз пользовались этим правом, чтобы защитить законопослушных граждан от беспорядков. Это также не является нарушением закона "Об ограничении применения федеральных вооруженных сил на территории США", который ограничивает участие армии в обеспечении правопорядка, но явно представляет собой исключение, определяемое такой нормой права, как Закон "О противодействии мятежным действиям".

Например, в 1950-е и 1960-е годы президенты Дуайт Эйзенхауэр (Dwight Eisenhower), Джон Кеннеди (John Kennedy) и Линдон Джонсон (Lyndon Johnson) призывали на помощь военных для разгона толп, которые выступали против отмены расовой сегрегации в школах или представляли угрозу жизни ни в чем не повинных людей невинным и имуществу. Такое было и в моем собственном штате. В 1957 году губернатор Орвал Фобус (Orval Faubus), демократ-расист, задействовал нашу национальную гвардию, чтобы воспрепятствовать совместному обучению белокожих и чернокожих детей в Центральной средней школе Литл-Рока. Президент Эйзенхауэр перевел Гвардию в федеральное подчинение и направил в Литл-Рок солдат 101-й воздушно-десантный дивизии. По его словам, если бы он этого не сделал, это "было бы равносильно одобрению анархии".

Относительно недавно, в 1992 году, президент Джордж Буш-старший приказал Седьмой пехотной армии и 1500 морским пехотинцам обеспечить защиту Лос-Анджелеса во время расовых беспорядков. Он признал, что был очень недоволен тем, как обошлись с Родни Кингом (Rodney King) ("то, что я видел, вызывало у меня тошноту"), но он знал, что кровопролитные беспорядки приведут лишь к увеличению числа жертв среди представителей всех рас и всех слоев общества.

Неудивительно, что общественность стоит на стороне правоохранительных органов и правопорядка, а не мятежников. Согласно недавнему опросу, 58% зарегистрированных избирателей, почти половина которых являются демократами и 37% - афроамериканцами, поддержали бы городские власти, если бы те привлекли военных для "подавления протестов и демонстраций", организованных "в ответ на смерть Джорджа Флойда". Возможно, в шикарных салонах такое мнение выражают довольно редко, но, тем не менее, то, что его разделяют очень многие, является фактом.

Американцы прекрасно видят все проявления несправедливости в нашем обществе, но они знают, что самая главная обязанность правительства - поддерживать общественный порядок и обеспечивать безопасность. В обычное время поддерживать общественный порядок могут местные правоохранительные органы. Но в редкие моменты, подобные сегодняшнему, необходимы дополнительные меры - даже если многие политики предпочитают заламывать руки в то время, когда страна охвачена огнем".

Перевод статьи опубликован на inosmi.ru