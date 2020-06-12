"Севилья" обыграла "Бетис" в возобновившемся чемпионате Испании

В первом после возобновления матче чемпионата Испании по футболу "Севилья" переиграла "Бетис" - 2:0.

Прерванный в марте из-за пандемии коронавируса чемпионат Испании по футболу возобновился в пятницу матчем между "Севильей" и "Бетисом". Игра началась с минуты молчания в память о жертвах COVID-19.

Это был матч 28-го тура, всего же командам предстоит провести по 38 матчей. В первом тайме зрители не увидели забитых мячей, зато после перерыва хозяева отличились дважды. Сначала Лукас Окампос реализовал пенальти, став первым футболистом "Севильи" с 2011 года, который поражает ворота соперников в пяти матчах подряд.

Окончательный результат установил Фернандо, точно пробивший головой после подачи углового. Матч прошел без болельщиков, однако фанаты были добавлены на трибуны при помощи компьютерной графики, а во время матча транслировался звук, записанный на реальных стадионах во время игр.