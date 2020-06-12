Снизится ли курс доллара до 60 рублей в этом году

Новости

СК по Московской области сообщил об аресте криминального авторитета 06:47
На Камчатку прилетела бригада врачей из Москвы для борьбы с COVID-19 06:28
Космонавты на МКС поздравили соотечественников с Днем России 06:26
Вывозной рейс с россиянами вылетел из Марокко в Москву 06:06
США продолжат сокращать военное присутствие в Ираке 05:53
Путин освободил от должностей заместителей глав СК и Минюста 04:45
Пушков объяснил отсутствие приглашения президенту Украины на парад Победы 04:34
Помпео поздравил с Днем России и напомнил о сотрудничестве в годы войны 04:11
Жители Дальнего Востока первыми начали праздновать День России 03:55
В КНР моряк из России оказался в числе бессимптомных носителей COVID-19 03:49
Трамп назвал способы прекращения беспорядков в США 03:31
Ким Чен Ын поздравил Владимира Путина и россиян с Днем России 03:03
С 12 по 19 июня спецрейсы вернут на родину россиян из нескольких стран 02:14
The Hill: США все еще продолжают сотрудничество с ВОЗ 01:53
В ВОЗ объяснили заявление о "необычной" смертности от COVID-19 в России 01:31
Пентагон выделит 1,4 млрд долларов на сдерживание Китая 00:18
Российские ученые рассчитали дату завершения эпидемии коронавируса 11.06.2020
В Москве скончались 49 пациентов с коронавирусом 11.06.2020
Фестиваль "Нашествие" из-за коронавируса перенесли на июль 2021 года 11.06.2020
Социальные карты жителям Подмосковья разблокируют 15 июня 11.06.2020
Путин учредил медаль для волонтеров за помощь в пандемию 11.06.2020
Нападение в словацкой школе устроил ее бывший ученик 11.06.2020
Бэт-вселенная: все Бэтмены на одной картинке 11.06.2020
СКА, "Трактор" и "Металлург" совершили крупный обмен 11.06.2020
На реализацию индивидуального плана развития 9 регионов выделят 26 млрд рублей 11.06.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Куда можно поехать тем, у кого отпуск в июне
Куда можно поехать тем, у кого отпуск в июне
15 июня - обсудим с экспертами новые правила поступления в вузы
15 июня - обсудим с экспертами новые правила поступления в вузы
15 июня - видеоинтервью зампреда Банка России Владимира Чистюхина о новациях в ОСАГО
15 июня - видеоинтервью зампреда Банка России Владимира Чистюхина о новациях в ОСАГО
12.06.2020 06:00
Рубрика: Экономика

Снизится ли курс доллара до 60 рублей в этом году

Текст: Роман Маркелов
Ослабление рубля в марте этого года было вызвано в первую очередь падением цен на нефть в ожидании снижения спроса на нефть и локальным уходом инвесторов из рисковых активов, к которым относятся и российские бумаги. От еще более глубокого ослабления российскую валюту защитили операции Банка России и Минфина по продаже валюты в рамках бюджетного правила и даже сверх него.
Фото: Валерий Матыцин/ТАСС Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

Соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи позволило восстановиться нефтяным котировкам, а ожидания снижения ключевой ставки Банком России на фоне ультрамягкой денежно-кредитной политики центральных банков развитых стран и масштабных программ выкупа активов, в первую очередь ФРС США, сделали особенно привлекательными вложения в российские ОФЗ, рассказывает начальник аналитического управления банка "Санкт-Петербург" Андрей Кадулин. На этом фоне к началу июня курс вернулся к отметке 68-69 рублей за доллар. Но дальнейшее укрепление остается под вопросом, считает аналитик.

Фото: iStock
У какой границы остановится укрепление рубля

По его словам, дальнейший рост цен на нефть ограничивается хоть и восстанавливающимся, но все еще слабым спросом на нефть и накопленными запасами. "Сокращение добычи нефти в России негативно скажется на объемах экспорта, а значит и на притоке валюты в страну по текущему счету торгового баланса. При этом объем валюты, продаваемой Минфином на рынке, существенно сократится уже при текущих ценах на нефть", - говорит Кадулин. По его мнению, единственный сценарий, в котором можно предполагать укрепление рубля - рост цен на нефть до 55 долларов за баррель и выше в сочетании с отказом Минфина покупать валюту на рынке в рамках бюджетного правила и сохраняющемся притоке нерезидентского капитала в российские активы, что выглядит маловероятным.

Существенное укрепление рубля (на 15% от текущих значений) в текущем году вряд ли возможно, соглашается начальник аналитического управления банка "Зенит" Владимир Евстифеев. Цены на нефть в условиях медленного восстановления мировой экономики не смогут достичь значений 60-70 долларов за баррель, что делает фундаментальные параметры рубля недостаточно сильными для значительного укрепления, считает он. Даже если в глобальном масштабе интерес инвесторов к развивающимся рынкам останется высоким, рубль едва ли сможет укрепиться на 10-15% без поддержки нефтяного рынка, констатирует Евстифеев.

Экономика Финансы Валютный рынок Курс рубля

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
В ВОЗ объяснили заявление о "необычной" смертности от COVID-19 в России
Путин освободил от должностей заместителей глав СК и Минюста
Захарова назвала "хамством" идею причислить РФ к спонсорам терроризма
Пушков объяснил отсутствие приглашения президенту Украины на парад Победы
Космонавты на МКС поздравили соотечественников с Днем России
В отпуск надо будет взять с собой три справки
Будет ли продлена программа льготной ипотеки