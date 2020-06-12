США продолжат сокращать военное присутствие в Ираке

Соединенные Штаты в ближайшие месяцы продолжат сокращать свое военное присутствие в Ираке. Кроме того, Вашингтон намерен обсудить с Багдадом статус оставшихся в стране американских военнослужащих.

Об этом говорится в опубликованном 11 июня совместном заявлении властей двух стран. Планы по сокращению контингента США объясняются значительным прогрессом в деле устранения угрозы со стороны ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ"). Обе страны намерены сконцентрироваться на развитии двусторонних отношений в области безопасности, основанных на общих интересах, пишет ТАСС, ссылаясь на документ.

Американская сторона также подчеркивает, что не стремится к постоянному присутствию в Ираке и не просит постоянных военных баз.