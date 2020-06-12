Станет ли туризм развлечением для избранных после пандемии

После завершения пандемии COVID-19 представители туриндустрии будут стремиться удовлетворить запрос на повышенную безопасность, поэтому на рынке появятся предложения дорогого элитного отдыха, рассказала "РГ" исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

"Такие идеи ожидаемы, и предложения уже почти сформулированы. В частности, в Испании один из островов, который до сих пор мало кто посещал, позиционируется как остров, где не было ни одного случая заболевания коронавирусом, где проводится серьезная дезинфекция, которая гарантирует безопасность", - сказала она.

Подобные предложения появятся на рынке. Понятно, что такой тип отдыха будет рассчитан на элитную прослойку, пояснила эксперт.

Однако эти тенденции не отменяют и не снижают значимость массовых направлений. Хотя, как именно закончится пандемия, к чему придет мировое сообщество в борьбе с вирусом, и каковы в итоге останутся меры безопасности, пока непонятно. А от мер безопасности зависит, каким в итоге будет массовый туризм, отметила Ломидзе.

В России есть спрос на путешествия, хотя социологические опросы вроде бы показывают, что подавляющее большинство россиян никуда не ездит. "Но это тоже иллюзия, потому что люди все равно выезжают хотя бы в пределах своего города или региона", - заметила она. После снятия ограничений у многих проявится стремление отправиться в поездку, потому массовый туризм будет развиваться "Люди ждут, когда, наконец, им можно будет выехать и получать удовольствие от смены впечатлений", - сказала Ломидзе.